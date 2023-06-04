Погиб экс-глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин

Юрию Демину было 62 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 июня, погиб Юрий Демин, бывший глава ГИБДД Свердловской области. Трагедия произошла в поселке Верхняя Сысерть из-за несчастного случая - во время строительных работ Юрий Демин упал с высоты второго этажа.

- Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила в результате несчастного случая при падении с высоты, - сообщил помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков. - От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время следователем СК осуществляется осмотр места происшествия.

Прежде чем возглавить ГИБДД области в 2005-м, Юрий Демин руководил ГИБДД Екатеринбурга Фото: УГИБДД по Свердловской области

Также информацию о смерти бывшего руководителя УГИБДД по Свердловской области подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

- С учетом современных технологий многие СМИ, узнав об этом ЧП, спрашивают у меня, не является ли эта новость информационной «уткой». К большому сожалению, это правда, - прокомментировал Валерий Горелых. - Сигнал о трагедии поступил сегодня в 15.20 в дежурную часть полиции Сысерти от бригады «скорой помощи». Травма, полученная Юрием Алексеевичем, оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы спасти его.

Фото 2014 года. Юрий Демин возглавил выездное совещание на трассе Екатеринбург-Серов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юрий Демин родился в 1961 году в Красноярском крае. В 1985 он окончил Свердловский юридический институт, а в 1999 — Академию управления МВД. В 2005 году он возглавил ГИБДД Свердловской области. До этого он руководил ГИБДД Екатеринбурга. В апреле 2018 года Юрий Демин ушел в отставку. Приказ об этом подписал глава МВД РФ. В том же году, Юрий Демин стал заместителем Уральского горно-металлургического комбината по режиму и безопасности. Впоследствии он перешел на работу в «УЗТМ-Кортэкс».

В полиции напоминают, что Юрий Демин был награжден множеством ведомственных наград, включая медаль «За безупречную службу» 2 степени.

Фото 2016 года. Начальник УГИБДД Свердловской области Юрий Демин лично поблагодарил водителя, который задержал нарушителя, сбившего ребенка Фото: УГИБДД по Свердловской области

- По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, от всего гарнизона, совета ветеранов и общественного совета выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича, - добавил Валерий Горелых. - Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память.

По предварительным данным, Юрий Демин погиб из-за несчастного случая Фото: УГИБДД по Свердловской области

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