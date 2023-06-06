Историческая рыбалка на Калиновке: «Екатеринбурггаз» поддержал детский благотворительный праздник

«Рыбалка на Калиновке» - большой и очень интересный квест Фото: «Екатеринбурггаз»

В этом году событие объединила тема 300-летия Екатеринбурга.

- Каждый раз ребятам и их педагогам задается определенная тема. В этом году стилистика беседок, оформления, подготовка творческих номеров посвящена родному краю, его истории, истории тех мест, откуда приехали команды, - рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

В «Исторической рыбалке-2023» приняли участие 20 команд из детских домов, социальных центров и приемных многодетных семей со всей Свердловской области. В Екатеринбург приехали делегации из Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Рефтинского, Алапаевска, Верхней Пышмы, Березовского, Нижнесергинского и Сысертского районов. Мероприятие объединило более 300 человек.

В «Исторической рыбалке-2023» приняли участие 20 команд Фото: «Екатеринбурггаз»

«Рыбалка на Калиновке» - большой и очень интересный квест, это обучение разным компетенциям. Здесь дети учатся быть командой, учатся на разных мастер-классах. Они чеканят монеты, делают украшения из уральских самоцветов. И еще много самых разных активностей», - отметила председатель Свердловского областного отделения Российского детского фонда Марина Черкасова.

В год своего юбилея «Екатеринбурггаз» тоже поддержал благотворительный праздник и провел для его участников познавательную викторину. Вместе с талисманом компании Старичком-газовичком ребята узнали, что в уральской столице «голубое топливо» появилось 65 лет назад, что пламя на газовой плите должно гореть голубым цветом, а в ином случае нужно срочно звонить в газовую службу, а также о том, где, кроме приготовления пищи, еще применяют природный газ.

Участники праздника с талисманом компании Старичком-газовичком Фото: «Екатеринбурггаз»

Команды участников на скорость собрали мегапазл с правилами газовой безопасности, а также попробовали себя в роли настоящих спасателей аварийной газовой службы. Все желающие смогли посмотреть, на каких машинах газовики мчатся устранять утечки, какие инструменты используют в работе, а также примерить профессиональную форму газовиков.

- «Екатеринбурггаз» - социально-ответственная компания и проводит для детей масштабную профилактическую кампанию для обеспечения безопасной эксплуатации газа в быту. Поэтому мы всегда с большой радостью поддерживаем подобные мероприятия. Мы воспитываем будущее поколение ответственных потребителей газа. Ведь безопасность для любой семьи превыше всего», - рассказала советник генерального директора-руководитель пресс-службы АО «Екатеринбурггаз» Елена Неволина.

Участники попробовали себя в роли настоящих спасателей аварийной газовой службы Фото: «Екатеринбурггаз»

Основным событием праздника стал чемпионат по рыбной ловле на Кубок Правительства Свердловской области, Областной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Российского детского фонда. В ходе состязания определили победителей в личном и командном первенстве, наградили участников, которые отличились при ловле рыбы, отметили самого юного и самого опытного из спортсменов.

Первое место в командном первенстве по рыбной ловле и переходящий кубок в бессрочное хранение заняла команда центра социальной помощи семье и детям Нижнесергинского района. Командой из трех рыбаков они поймали более 13 килограмм улова. Второе место – у команды из Березовского социально-реабилитационного центра, бронза – у команды из Синарского центра, Каменска-Уральского.

В номинации «Девочка-рыбачка» победила Виктория Пономарева из приемной семьи Вахониных из Нижнего Тагила. Ее улов составил 8,2 кг. Она же стала, единственная девушка среди всех рыбаков, стала победителем среди рыбаков в личном первенстве.