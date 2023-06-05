«Герои в белых халатах - 2023»: Екатеринбург и Свердловская область

«КП-Екатеринбург» при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области запускает фотоконкурс «Герои в белых халатах - 2023», приуроченный ко Дню медицинского работника. В этом году его отпразднуют 18 июня.

Наша цель - рассказать о медицинских работниках Свердловской области и прославить их непростой труд. Ведь именно люди в белых халатах ежедневно спасают людей, помогают беречь здоровье, сохранять молодость, красоту и улучшать качество жизни.

Сбор заявок на конкурс стартовал 22 мая, а 5 июня начался этап голосования. Он продлился до 18 июня. В этом году именно в этот день отмечают День медицинского работника.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать сразу за нескольких участников нашего конкурса и повторно вернуться к голосованию спустя 24 часа.

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