В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Бориса Ельцина в честь Петра I

Также среди вариантов - назвать Исторический сквер в честь Петра I Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Общественной палате Екатеринбурга сегодня, 1 июня, обсуждали где может появиться улица в честь императора Петра I. На заседании сразу отметили, что пока они рассматривают вопрос лишь предварительно.

- Если решим, что смысл в этом находим, то выйдем с инициативой в администрацию города, где существует специальная комиссия, - сказал председатель Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин.

На заседании отметили, что Екатеринбург, пожалуй, единственный из российских городов, основанных по инициативе Петра I, не имеет улицы, названной в честь него. И сейчас есть четыре предложения о том, какую улицу назвать «Петровским проспектом».

- Во-первых, это не должен быть объект на окраине. Во-вторых, надо, чтобы это не вызвало неудобств для большого количества жителей, прописанных на этой улице. То есть задача не совсем простая, - сказал на заседании заместитель председателя Общественной палаты Сергей Черкасов. – Первое предложение – назвать именем Петра I наш Исторический сквер – никто в нем не прописан. Никому не придется менять паспорт.

Одновременно с этим дендрологический парк на улице 8 Марта переименовали бы в «парк имени Екатерины I» - супруги императора.

- Возможно, найдутся спонсоры, которые бюст Екатерины I в дендропарке установят. А в историческом сквере бюст Петра 1 уже стоит, - отметил Сергей Черкасов.

Второе предложение, прозвучавшее на заседании Общественной палаты - назвать правый берег городского пруда «Набережной Петра I», а левый берег – «Набережной Екатерины I».

- По пруду есть вопрос. Все-таки Петр I правил Россией больше 40 лет. Что касается Екатерины I, то она правила только после смерти императора два года, - сказал Сергей Черкасов. - Два берега одной реки это красиво, но значимость этих людей для истории России разная.

Одно из озвученных предложений - переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Нельзя их ставить на равную плоскость, - добавил в свою очередь историк Дмитрий Редин. - Нужно ли увековечивать память Екатерины I я не знаю. Вспомните письмо Вильгельма де Геннина (одного из основателей Екатеринбурга, - Прим. Ред.) Екатерине I. Он не говорит, что осмелился назвать город в честь нее. Он говорит «в честь вашего имени». Отсюда появляется Екатерина Святая, покровительница нашего города.

Третье предложение, поступившее в общественную палату – тоже назвать именами Петра I и Екатерины I набережные Исети, но чуть дальше – на участке от Малышева до Куйбышева.

- И четвертое предложение - назвать Петровским проспектом улицу 9 января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, - сказал Сергей Черкасов. - Согласно опросу общественного мнения от 3 февраля 2023 года, положительно относятся к Ельцину 8% опрошенных. А по опросу от 9 июня 2022 года к деятельности императора Петра I положительно относятся 90% опрошенных.

- Если переименовать улицу Бориса Ельцина в улицу Петра 1, думаю, граждане отнесутся нормально, - предположил историк Дмитрий Редин.

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