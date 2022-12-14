В Екатеринбурге набережные Городского пруда переименуют

Набережные Городского пруда получат новые названия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Городском пруду Екатеринбурга может появиться две новых набережных – «Екатерининская» и «Петровская». Присвоить новые имена старейшим участкам предложил ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН.

- Две исторические набережные, построенные в исторической части города в «питерском» духе, могли бы носить имена Екатерины и Петра, - сказал доктор исторических наук Константин Бугров.

Идею участники совета поддержали.

- Только улицу Горького не трогайте, - сказал депутат Госдумы Александр Колесников.

- Трогать не будем, только ремонтировать, - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.