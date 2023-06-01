Интерактивные ПДД: в Свердловской области празднуют День защиты детей

Именно в летний период возрастает число ДТП с участием детей, потому что они начинают больше времени проводить на улице Фото: Павел ФИЛИППОВ

1 июня во всех городах нашего региона ежегодно проходят детские праздники с конкурсами, играми, подарками, танцами и песнями. Так весело и активно уральцы встречают Международный день защиты детей. Этот праздник необычный: он посвящается младшим, а актуален он больше для взрослых. Особое внимание ежегодно уделяется детской безопасности на дороге, поскольку именно летом возрастает число ДТП с участием юных пешеходов

ИГРЫ-МИНУТКИ

Сотрудники Госавтоинспекции, педагоги, общественные организации напоминают о соблюдении правил дорожного движения в интересных форматах. Просто теория, считают они, не работает. Детям нужна интерактивность, наглядность, необычность.

Игры-минутки, квесты по безопасности движения эффективные форматы, которые помогают спасти жизнь ребенку. Цель таких игр создать у детей правильные установки в вопросах «дороги» и «безопасности». Например, в свердловских школах любят собирать дорожные знаки, как пазлы. Игра закрепляет знания, развивает память и мышление. Также учителя показывают детям азбуку пешехода, с помощью которой можно начать уверенно ориентироваться в дорожной разметке и научиться безопасно переходить дорогу.

У мальчишек особенно любимы игры вроде «Автогаража» ребята узнают новые виды транспорта, а кто-то сразу начинает мечтать о профессии «водителя» и просто о личном автомобиле. Игры разные, цель одна. Все они посвящены безопасности на дороге, соблюдению ПДД и ориентированию в транспортной среде.

Включенность взрослых в детские игры ― еще один вариант занимательно напомнить детям о соблюдении ПДД Фото: Павел ФИЛИППОВ

«АПЕЛЬСИНОВЫЕ» АВТОБУСЫ

Восторженный взгляд ребенка счастье для родителей. Теперь представьте, сколько положительных эмоций чадо испытает, когда увидит среди обычных машин на дороге автобус цвета спелого апельсина. В 2017-м году на дорогах страны появились автобусы витаминного апельсинового цвета. Яркому проекту жизнь подарила Госавтоинспекция совместно с Российским союзом автостраховщиков, экспертным центром «Движение без опасности» и Министерством просвещения.

В каждом автобусе находится боевой экипаж наставников, вооруженных единой передовой методикой преподавания, и все необходимое оборудование, с помощью которого школьные дворы, спортзалы и другие площадки убедительно превращаются в участок дороги со всей прилагающейся инфраструктурой: светофором, знаками, «зеброй», макетами городского транспорта.

КСТАТИ

Сам центр это комплект мобильного оборудования на базе микроавтобуса Ford, которое можно использовать для обучения детей ПДД. В программе обучения есть несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Дополнительно могут обучиться педагоги и родители.

В настоящее время центры профилактики «Лаборатория безопасности», оснащенные мобильными городками, действуют в 85 регионах. Оранжевые автобусы Лаборатории безопасности выезжают в школы, колледжи, детские сады, участвуют в городских мероприятиях.

Госавтоинспекция Свердловской области обращается к родителям с просьбой обеспечить безопасный летний досуг детей Фото: Павел ФИЛИППОВ

Включенность взрослых в детские игры еще один вариант занимательно напомнить детям о соблюдении ПДД при участии в дорожном движении в качестве пешехода или велосипедиста. Ведь пример родителей, учителей, старших сестер и братьев самый важный.

Программа «Лаборатория безопасности» позволяет не просто на словах объяснить ребенку, как правильно вести себя на дороге, в транспорте, на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, но и помогает моделировать различные дорожные ситуации через игру. В «апельсиновых» автобусах отлично работает принцип наглядности. Дети понимают, как можно вести себя на дороге, а как небезопасно для жизни. Причем не только своей, но и чужой.

ПЯТЬ РАЗНОЦВЕТНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ

Интересно, что у Международного дня защиты детей даже есть собственный флаг, на котором изображены пять разноцветных человечков на зеленом фоне. Это детские фигурки разных рас и национальностей на нашей огромной планете. Они протягивают друг друга руки, символизируя единство и дружбу, как единственную возможность для развития и мира.

Чтобы дружба, внимательность друг к другу была и на дорогах, Госавтоинспекция Свердловской области обращается к родителям с просьбой обеспечить безопасный летний досуг детей. Не подвергать детей риску при совместных поездках на автомобилях, использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности.

Ранее мы писали о том, как уберечь школьников от беды и в картинках показали жесты регулировщика, чтобы и юные пешеходы могли уверенно чувствовать себя на дорогах.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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