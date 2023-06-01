На борту «Уральских авиалиний» скончалась женщина, летевшая в Челябинск

Женщина умерла за 25 минут до посадки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На борту «Уральских авиалиний» умерла женщина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Борт следовал из Сочи в Челябинск.
- Умер пассажир «Уральских авиалиний». Женщина 46 лет. Она кончалась за 25 минут до приземления самолета в аэропорту Челябинска, - сообщили в «Уральских авиалиниях».
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка. По данным ведомства, гибель женщины произошла 31 мая, около 15:30.
- Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства происшествия. Сотрудники проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, готовится к назначению ряда медицинских экспертиз. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее у одного из пассажиров самолета «Уральских авиалиний» загорелся портативный зарядник. Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Калининград. Возгорание локализовали буквально за считаные минуты. Бортпроводники провели эвакуацию пассажиров.
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