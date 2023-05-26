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Происшествия26 мая 2023 10:51

СК завел дело на обидчивого екатеринбуржца, который избил 12-летнего мальчика

Павел Кокушкин набросился на ребенка, коверкавшего его фамилию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Мужчина прописан в Нижнем Тагиле Фото: соцсети

Мужчина прописан в Нижнем Тагиле Фото: соцсети

Житель Нижнего Тагила Павел Кокушкин стал фигурантом уголовного дела об избиении 12-летнего мальчика. Вечером 24 мая ребенок заметил Кокушкина во дворе на Родонитовой в Екатеринбурге и принялся смеяться над мужчиной, коверкая его фамилию. В ответ 45-летний Павел несколько раз ударил мальчишку – у того диагностировали разрыв селезенки. Сейчас несовершеннолетний в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего».

- По уголовному делу следователем СК России проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Свердловчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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