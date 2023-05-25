Летчик-ас Григорий Речкалов не различал цвета, но всегда метко бил врага

Летчик-ас Григорий Речкалов на фоне той самой американской «Аэрокобры», которую приручили наши пилоты Фото: предоставлено МАУ КЦ им. Г.А.Речкалова

Он сбил больше 60 вражеских самолетов, хотя едва ли мог отличить цвет советского истребителя «Чайка» от цвета немецкого «Мессершмитта». Григорий Речкалов, гроза Люфтваффе, один из лучших летчиков-асов, всю Великую Отечественную войну побеждал не благодаря, а вопреки. Он страдал дальтонизмом и был серьезно ранен в бою. Но все это не мешало Речкалову обновлять счет сбитых немецких самолетов. Он дважды становился Героем Советского Союза. Первый раз ему присвоили звание 24 мая 1943 года (второй раз – 1 июля 1944-го). Чем не повод вспомнить героический путь аса?

НА МЕДКОМИССИИ ЗАБРАКОВАЛИ

Григорий Речкалов был из простой крестьянской семьи. Родился в поселке Зайково Свердловской области. Из-за бедности часто ходил босиком. Много работал в поле с отцом, стирая ноги до кровавых нарывов. Семь классов школы, вот и все его образование…

Григорий Речкалов в Пермской авиационной школе с товарищами Фото: предоставлено МАУ КЦ им. Г.А.Речкалова

В 10 лет он впервые увидел самолет и начал грезить о небе. Записался в кружок планеристов, ходил в аэроклуб. Но когда в 17 лет поступал в Пермскую авиационную школу, на одной из медкомиссий вдруг обнаружил, что с трудом различает цвета. Для летчика это приговор.

- Он был дальтоник. Но у него был слабый дальтонизм, - объясняет методист Культурного центра имени дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова в поселке Зайково Татьяна Федорченко. – При этом он смог пройти все медицинские комиссии, которые предшествуют поступлению в авиационную школу. Порой товарищи приходили и сдавали тест за него. Порой он просто заучивал таблицу цвета. Плюс он парень обаятельный был, и медсестры ему старались помочь.

Правда вскрылась лишь после окончания учебы, когда Речкалов в звании сержанта прибыл в 55-й авиационный истребительный полк. На очередной врачебно-летной комиссии врачи с удивлением обнаружили, что к ним прибыл летчик с дальтонизмом – забраковали. Но тут вмешалась история.

- Ему написали в заключении, что он не годен к службе в ВВС. Он с ним отправился в полк. А было на календаре 22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны, - объясняет Татьяна Федорченко. – Если бы не эта дата, не было бы у нас замечательного летчика Речкалова. А так… Начальник штаба спросил у него: «Свой самолет от немецкого отличишь? Тогда вот тебе самолет, вот задание».

Современники вспоминают, что дальтонизм у Речкалова компенсировался повышенной зоркостью. В каждом небесном бою он всегда первым замечал вражеские самолеты.

13 - НЕСЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО ВРАГА

Первый боевой самолет Григория Речкалова – истребитель И-153. За необычную форму крыльев их еще называли «Чайкой». Будущему летчику-асу досталась машина с номером 13 на хвосте.

- «Чайка» - это хороший истребитель 30-х годов, хоть и сделан он из фанеры, - объясняют в Культурном центре. – Уже на пятый день войны Речкалов сбил на нем первый «Мессершмитт». И после этого Речкалов везде говорил, что цифра «13» на хвосте самолета несчастливая для врага, а не для советских летчиков.

Уральский хирург Леонид Лепешинский, спасший Речкалова от ампутации ноги Фото: предоставлено МАУ КЦ им. Г.А.Речкалова

За первый месяц войны летчик-ас «списал в утиль» три вражеских самолета. Но потом несчастливая цифра все-таки оправдала себя – во время полета отказал мотор. С большим трудом Речкалов смог посадить его носом в землю. После этой аварии его пересадили на И-16, который еще называли «Ишачком». Летчик-ас успел сбить на нем два вражеских самолета, прежде чем его самого подбили. Один из снарядов попал в кабину и разорвался у летчика в ногах, лишив его двух пальцев.

- Заметил, что мои очки забрызгивает чем-то темным, - писал в мемуарах Григорий Речкалов. – Глянул в кабину и не поверил. Половинка перебитой правой педали валялась на полу в маслянисто-бурой луже. Нос сапога, наполовину развороченный, представлял собой месиво из кусков кожи и крови.

Понимая, что скоро он потеряет сознание, летчик-ас направил самолет к аэродрому. Мессершмитты преследовали его, но Речкалов их перехитрил – полетел вдоль глубокого оврага, практически по дну, укрываясь от вражеских пуль. «Ишачок» на такой маневр был способен, немецкие самолеты – нет. По воспоминаниям самого пилота, скоро от потери крови он перестал понимать, что происходит и что делает. Организм сам, словно на автопилоте, нажимал нужные кнопки. «Ишачок» успешно приземлился на аэродром.

СБЕЖАЛ К ТОВАРИЩАМ НА ФРОНТ

Ногу Речкалову сначала хотели отнять. Но в эвакогоспитале в Свердловске, куда его доставили, он попал в руки к легендарному хирургу Леониду Лепешинскому (его именем в 65-м назвали больничный городок в Свердловске. - Прим. Ред.).

- Приговор был – ампутировать. Но Лепешинский сделал три операции, чтобы спасти ногу Речкалову, - говорит Татьяна Федорченко. – Но осколочки размером с игольное ушко остались в ноге. Их невозможно было достать. И они все время выходили. Время от времени нога воспалялась.

С таким ранением назад в бой его уже не хотели отпускать – отправили в запасной полк тренировать летчиков. Но Речкалов не мог бросить боевых товарищей одних на фронте. После лечения ему полагалась неделя отпуска. Он сказал всем, что едет домой на Урал, а сам без документов отправился под Ростов искать свой полк.

- Было просто чудо, что он не попался военному патрулю, - говорит Татьяна Федорченко. – Он нашел свой полк, прошедший через страшные бои и к тому моменту за подвиги получивший название 16-го гвардейского истребительного авиационного полка. И ему там были рады, потому что полк понес огромные потери. Сначала, конечно, ему дали пять суток ареста, а потом отпустили в небо. Он летал на Як-1 и Миг-3.

В июле 1944-го Григория Речкалова наградили второй медалью «Золотая Звезда» Фото: предоставлено МАУ КЦ им. Г.А.Речкалова

ПРИРУЧИЛ «АЭРОКОБРУ»

Вскоре по ленд-лизу США стали поставлять в СССР свои истребители P-39 «Аэрокобра». Бронированные, с шестью пулеметами. Да еще и противотанковая пушка на носу. Настоящий хищник в небе. Одна только проблема была у новинки – из-за того, что двигатель поставили сзади, а 37-миллиметровую пушку спереди, центр тяжести у самолета смещался назад, как только пилот отстреливал половину боезапаса – «Аэрокобра» переворачивалась носом кверху и сваливалась в страшный штопор.

Неудивительно, что американцы решили отдать такую технику. Григорий Речкалов с товарищами придумали, как сладить с «Кобрюшей», как ее порой ласково называли.

- В носовой части было свободное место и наши летчики просто захламляли его гирями и всем тяжелым, что было, – объяснял экскурсовод Музея военной техники УГМК Александр Межецкий. - Пусть лучше самолет спикирует – уйдет носом вниз, чем перевернется и будет в штопоре падать. Из пикирования легко можно выйти.

На «Аэрокобре» Григорий Речкалов сражался уже до самого конца войны и сбил с ее помощью 44 самолета. Большинство снимков с ним военных лет, как раз и запечатлели его на фоне этого самолета. На ней можно разглядеть десятки звездочек на корпусе – по одной за каждый сбитый вражеский самолет.

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