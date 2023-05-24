В Академическом районе школьник сломал на горке голень

Происшествие случилось во дворе дома №41/2 по улице Академика Парина Фото: yandex.ru

Игры на детской площадке в Академическом районе закончились серьезной травмой для 12-летнего школьника. Все случилось 24 мая во дворе дома №41/2 по улице Академика Парина. В ситуации теперь разбираются сотрудники прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга.

- Ребенок сорвался с высокой горки, установленной на детской игровой площадке, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Мальчик получил перелом голени.

Ребенка увезли на скорой в больницу. Сейчас ему помогают врачи. Сотрудники прокуратуры организовали проверку, чтобы выяснить, насколько безопасна горка и как соблюдались законы об охране жизни и здоровья детей при ее установке.

Добавим, что в январе в Екатеринбурге произошла трагедия в детском саду №180. Четырехлетняя девочка во время прогулки попыталась пролезть между ступенек и застряла из-за зацепившегося шарфа. Она провисела почти десять минут и скончалась от удушья.