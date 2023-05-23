Легендарные вкусы Режа: «Комсомолка» рекомендует отправиться в гастротур за брендами

Реж - прекрасное место для отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Существует версия, что слово «реж» на языке древних манси обозначало «скалистые берега». На берегах реки Реж, действительно, находятся более 60 величественных скал. В 1990-е годы река входила в сотню лучших рек России для водных путешествий. И сегодня сюда едут тысячи туристов, чтобы не только насладиться природой, но и новыми «вкусными» режевскими брендами.

«КП-Екатеринбург» решила узнать, в чем легендарная сила Режа, и продегустировать уникальные местные продукты.

КОМФОРТ С ГАЗОМ

Первая наша остановка – в службе газового хозяйства «ГАЗЭКС».

Сюда жители частных домов приносят заявки на догазификацию, которые менеджер вносит в единую информационную систему.

– Собственники 550 домовладений подали заявки на подключение к природному газу по программе социальной газификации, – сказал Максим Рычков, и. о. начальника Комплексно-эксплуатационной службы (КЭС) г. Реж. – Заявители уже подписали 426 договоров. По ним ведется работа. «ГАЗЭКС» уже подвел газовые сети к границам участков 315 домовладений и дал, таким образом, техническую возможность подключиться к газу. Улучшили качество своей жизни 158 семей – они уже получили долгожданное голубое топливо.

Максим Рычков, и. о. начальника Комплексно-эксплуатационной службы (КЭС) г. Реж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Безопасность газораспределения в городе и поселках – также в сфере внимания режевских газовиков. Особенно сейчас, в период лесных пожаров. По словам Максима Рычкова, из-за недавнего пожара у поселка Первомайского пришлось отключать населенный пункт от газоснабжения, а когда угроза миновала, вновь подключать газ. Газовики действовали ответственно, слаженно и оперативно, руководствуясь Техническим регламентом «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

В новом поселке Березовая Роща газовики недавно установили ГРПШ (газорегуляторный шкаф). Он поддерживает давление газа на выходе, чтобы газоснабжение 50 частных домов шло бесперебойно. Газовики подготовили сети – уложили газопровод высокого давления около 200 м, развели сети низкого давления. Жители поселка смогут подключаться к уже подведенному к участкам газу.

В поселке Березовая Роща газовики установили ГРПШ для бесперебойного газоснабжения домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рядом с новым поселком Березовая Роща находится поселок Быстринский. Там уже были газовые сети, но не все дома были газифицированы. К границам некоторых домовладений газовики также подвели новые участки сети.

Новые газовые сети проведены до границ участков 50 домов в поселке Березовая Роща Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Реже строят 5,8 км газовых сетей. Так, газопроводы низкого давления для газоснабжения жилых домов ведут на улицах Горького, Кочневской, Медицинской, Солнечной, Пробойный Ключ, Уютной, Садовой, Калинина, Заречной, Маяковского.

Уже завершились работы на ул. Ключевской, Куйбышева, Краснологовской, Костоусова и Лермонтова.

ОПЫТНЫЕ ПОЛИГРАФИСТЫ

В режевской типографии «Циркон» много лет печатается «Комсомольская правда». Здесь нас встретили, как старых друзей.

В типографии «Циркон» машина печатает 25 тысяч газет в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замдиректора Ольга Гартунг провела нашу делегацию по цехам предприятия.

В просторных и технологичных цехах на площади 1800 кв. м трудятся 60 сотрудников. Одни у компьютера «колдуют» над выводом цвета и печатных форм. Другие следят за мощной печатной машиной высотой в два этажа, которая выдает 25 тысяч газет в час. С помощью спецмашин продукцию сшивают, ламинируют, фальцуют и т.д.

– Мы постоянно модернизируем наше оборудование, – рассказала Ольга Гартунг. – На нем выпускаем газеты, журналы, книги и другое. Ареал наших клиентов большой: Свердловская, Тюменская, Пермская области.

Сама Ольга Гартунг – потомственный полиграфист Режа. Их семейной династии более 200 лет.

СОЗРЕВШИЕ СЫРЫ

К сыроварне «Режано» (ул. Кошевого, 16) один за другим подъезжают туристические автобусы, которые привозят на мастер-классы группы школьников из разных городов региона. Мальчишки и девчонки выходили довольные и счастливые с упакованным шариком сыра «Моцарелла» в руках. Они учились делать его по традиционному рецепту, а дома угостят им своих родных. Кстати, на мастер-класс могут записаться как дети, так взрослые.

Олег Савина, экскурсовод сыроварни «Режано». Токен LjN8KErwf. ООО «Ротация» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Идея создать сыроварню предпринимателю Анне Гартунг пришла неожиданно, когда она вернулась из заграничного путешествия с итальянским сыром. Тема его изготовления заинтересовала. Анна поехала в Италию, где изучала рецепты и технологии. И в 2015 году открыла в Реже сыроварню «Режано».

Здесь небольшая команда из семи человек производит натуральные сыры ручной работы по итальянским технологиям.

Начальник производства Александра Мурая Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Молоко мы закупаем у местных фермерских хозяйств, – рассказала начальник производства Александра Мурая. – На производстве варим сыры, в которых используем только натуральные закваски. Затем сыры хранятся в камере созревания и после отгружаются в магазины по всей Свердловской области.

В сыроварне «Режано» можно продегустировать несколько видов сыров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Моцарелла, Буррата, Страчателла, Скаморца, Режано, Честер, Реблошон – все эти сыры мы продегустировали. Послевкусие впечатляющее!

Записаться на экскурсию в сыроварню можно по телефону +7 (922) 145-62-37.

Заказать сыр можно по телефону +7 (901) 220-84-89.

Приобрести продукцию «Режано» можно и в Екатеринбурге на ул. Мамина-Сибиряка, 132.

GPS координаты сыроварни: 57.34511, 61.344388.

ТЕРТОЕ КАКАО

В мастерской «Шоколад и Перец» (ул. Спортивная, 2) продукцию своего семейного бизнеса нам показала Татьяна Клевакина. В 2016 году у нее появилась идея, которая воодушевила семью открыть производственный цех и сказочную мастерскую.

Шоколатье Татьяна Клевакина. Токен LjN8KFCMB. ИП Клевакин С.В. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За эти годы мастера научились создавать шоколад высокого качества! А изюминкой в ассортименте и фирменным знаком режевских шоколатье стал шоколад с перцем. Татьяна, улыбаясь, отмечает, что особенно по вкусу чуть острый шоколад приходится папам, которые приходят сюда со своими семьями.

Шоколадные шедевры созданы режевскими мастерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Попав в Музей шоколадных фигур восторгаешься экспонатами, созданными из темного и белого шоколада. Среди них – аппетитные экибаны с цветами, шоколадные открытки, сказочные медведи, карнавальные маски и многое другое. Всё сделано на основе тертого какао искусными руками режевских мастеров.

Об истории какао-бобов и секретах мастерства семья рассказывает и показывает на мастер-классах: «Его величество Шоколад» и «Великолепный трюфель».

Школьники из Невьянска с неподдельным интересом наблюдали, как мастера лихо перемешивали ароматный шоколад, чтобы потом самим попробовать из него сделать шоколадный дождь. Игра и творчество захватывали фантазии маленьких любителей десерта.

Мы тоже получили от шоколатье «сладкий» урок, когда учились наполнять начинками шоколадные формы: старались аккуратно выдавливать теплую пряно-шоколадную смесь из кондитерских мешков. В такие минуты получаешь истинное удовольствие от процесса и дегустации.

Хозяева мастерской всегда радушно встречают гостей! Приезжайте с семьями, друзьями или коллегами, попробуйте сами создать шоколадный шедевр и прикупить с собой восхитительный по вкусу шоколад!

В Музее шоколадных фигур мастерской «Шоколад и Перец» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мастер-класс можно записаться участникам любой возрастной группы (от 10 человек) по телефону 8 (922) 166-15-35, по эл. почте: chocopepper@inbox.ru или лично при посещении. Мастерская работает с 10.00 до 18.00 час. Пн, вт – выходные дни.

GPS координаты мастерской: 57.36864, 61.36985.

АРОМАТНЫЙ ХЛЕБ

В цехах завода «Реж -Хлеб» всю работу делают машины. Технологичное производство начинается с самого начала. Машина просеивает муку, дозатор задает массу, набирает ее для замеса теста.

– Тесто на заквасках и опарах имеет процесс созревания до шести часов, – рассказала технолог Ирина Ленц. – Затем тесто подается на разделку.

Автоматизированный процесс выпечки на заводе «Реж-Хлеб». Фото: Реж-Хлеб

В автоматизированных линиях выпекается пшеничный хлеб, селянский, чусовской, бородинский и другие. На линии подового хлеба процесс готовности теста идет около часа. Здесь горячий бородинский хлеб отдает мёдом – готовится на патоке.

Цеха наполнены ароматом батонов, булочек, хлебов. Ассортимент большой – производят 58 позиций продукции.

– На предприятии трудятся 247 человек, – рассказала зам. директора по финансовым вопросам Елена Чуева. – Ведется строгий контроль качества, продукция рассчитана на всех потребителей, в том числе для детского и общественного питания.

На заводе «Реж-Хлеб» производят 58 позиций хлебобулочной продукции. Фото: Реж-Хлеб

Продукция развозится по 150 маршрутам в Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области.

По данным МинАПК региона, хлебобулочные изделия завода занимают около 30% рынка на Среднем Урале.

В июне завод будет традиционно участвовать в конкурсе «100 лучших товаров России» в Москве. На конкурс отправят крестьянский хлеб, батон с овсяными отрубями, булку с маком и другую продукцию.

Экскурсанты получают спецодежду, чтобы пройти по заводу «Реж-Хлеб» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрослые и детские группы могут записаться на экскурсию на «Реж-Хлеб»

ДОСТОПРИМЕЧАТЕНОСТИ

Свердловский город с населением около 36 тысяч человек находится в 76 км от Екатеринбурга. В 2023 году Реж отмечает свое 250-летие.

Истоком города в 1773 году стал чугуноплавильный и железоделательный завод, который построил российский промышленник Савва Яковлев. Здесь мастеровые режевляне ковали «железную» славу. Известно, что качеством этого железа восхищался император Александр I. А в 1878 году оно получило золотую медаль на Всемирной промышленной выставке в Париже.

Город прошел большой путь. Часть его предприятий ушла в историю, часть смогла преодолеть все трудности и продолжить свое развитие. Сегодня в Реже работают промышленные предприятия, карьеры, производятся щебень, кабель, оборудование, железобетонные изделия, швейная и пищевая продукция и многое другое.

Туристам будут интересны достопримечательности Режа. Среди них – памятник режевским умельцам-основателям завода; Дом заводоуправителя; Церковь Иоанна Предтечи; Режевской исторический музей; минералогический музей «Самоцветная полоса Урала»; монумент трудовой и боевой славы.

Из природных памятников можно посетить родник «Пробойный ключ», скалы «Пять братьев», Орловую гору, Камень Шайтан.

Например, Шайтан-камень когда-то служил культовым местом у коренного населения. По одной из легенд, камень Шайтан является Хозяином Уральских гор, который окаменел.

На правом берегу реки Реж находится несколько скал, к которым ежегодно приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться с вершин на красивые пейзажи. Известно, что 1976 году археологи обнаружили здесь древние наскальные изображения.

Приезжайте! В туре выходного дня вы совершите незабываемое путешествие в Реж и получите массу впечатлений и новых вкусов!