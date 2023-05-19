Житель Каменска-Уральского, убивший своего душителя вилами и топором, пойдет под суд

Уралец наносил удары своей жертве топором, вилами и металлическим прутом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Каменске-Уральском перед судом предстанет 50-летний мужчина, который в порыве мести убил своего родственника.

Как рассказали в региональном СК, преступление произошло 3 июля 2022 года в одном из садов под Каменском-Уральским. 50-летний мужчина выпивал в кругу семьи, в этот момент у него вспыхнул конфликт с одним из родственников. Перепалка переросла в драку, и родственник обвиняемого попытался его задушить. Женщина из этой компании остановила нападавшего, после чего покинула вечеринку.

Но обвиняемый затаил обиду. Ярость, подогреваемая алкоголем, вспыхнула с новой силой. После этого он схватил первое, что попалось под руку.

– Топором, металлическим прутом и вилами он нанёс своему противнику удары по различным частям тела, в результате чего потерпевшему была причинена смерть, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Как рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый работал слесарем на одном из промышленных предприятий.

– Юридически он не судим, но ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, – отметил полковник Горелых.

По словам обвиняемого поводом для конфликта послужило то, что потерпевший в ходе застолья “нес всякую ерунду”.

На мужчину заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ “Убийство”. Сейчас расследование закончено. Скоро он предстанет перед судом.

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