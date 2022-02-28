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Происшествия28 февраля 2022 9:50

В Каменске-Уральском водитель автобуса зарезал кондуктора во время приготовления супа

После убийства сожительницы мужчина ушел в запой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
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Убийцу нашли в гостях у друзей.

Убийцу нашли в гостях у друзей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменске-Уральском водитель автобуса обвиняется в убийстве сожительницы, работающей кондуктором. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 51-летний житель зарезал женщину во время бытового конфликта. Мужчина уже арестован.

- Во время ссоры обвиняемый варил суп и резал для него картошку. С ножом, находившимся у него в руках, он подошел к сожительнице. После очередного обмена словесными оскорблениями мужчина ударил женщину по лицу рукой, а потом нанёс ей удар ножом в область шеи, - отметили в СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: СУ СКР по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Фото: СУ СКР по Свердловской области

После убийства мужчина доварил суп и покинул квартиру. Два дня он пьянствовал у друга. Тело женщины нашли ее знакомые, которые не смогли до нее дозвониться. Примечательно, что пара познакомилась лишь в конце прошлого года.

- С помощью специализированной службы дверь в помещение была вскрыта. После обнаружения тела погибшей о случившемся было сообщено в полицию. Сотрудникам территориального отдела полиции понадобились считанные часы для того, чтобы вычислить местонахождение подозреваемого, - добавил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.