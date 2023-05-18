Набил татуировку дракона и пережил покушение в Японии: неожиданные факты о Николае II

Николай II родился 18 мая 1868 года Фото: Yale University Library

В этот четверг, 18 мая, исполняется ровно 155 лет со дня рождения Николая II Романова. Вспоминаем малоизвестные факты из его жизни, затерявшиеся среди других, гораздо более громких событий, пришедшихся на время его правления.

СИЛЬНО ПОХУДЕЛ ИЗ-ЗА ТИФА

У Николая II была привычка – вести дневники. Он делал записи в них буквально каждый день, отмечая не только важные события и встречи, но и маленькие бытовые мелочи, вроде того, чем пообедал и в чьей компании пил кофе. Благодаря этому историки могут едва ли не по дням восстановить все события из жизни последнего русского императора.

Правда, есть в дневнике и одно белое пятно – в 1900 году нет ни одной записи с 26 октября по 30 ноября, когда он находился в Ливадии (поселок на юге Крыма, где была резиденция российских императоров, - Прим. Ред.). И причиной тому – серьезная болезнь Николая II. Он заразился тифом. Недомогание император почувствовал еще 25 октября. А на следующий день он и вовсе не вставал с постели.

Николай II взошел на престол 1 ноября 1894 года Фото: Yale University Library

- Сначала думали, что у меня инфлуэнца, но через несколько дней доктора решили, что у меня брюшной тиф, которым я проболел до 30-го ноября, - написал Николай II в своем дневнике. – В течение пяти недель я не выходил из комнат Аликс (супруга Александра Федоровна, - Прим. Ред.).

За здоровьем Николая II наблюдали три врача. Император сильно похудел во время болезни. Тем не менее, он каждый день заставлял себя вставать и делать по несколько шагов. На большее сил уже не хватало. При дворе даже переживали из-за того, справится ли император с болезнью. Начали ходить слухи о возможном преемнике. Одних из главных кандидатов называлась его старшая дочь Ольга, хотя ей было всего пять лет. Но император поправился.

- Аппетит был сильный, и теперь мой вес прибавляется заметно с каждым днем, - написал Николай II 30 ноября. - Теперь, когда я окончательно встал, ходьба меня нисколько не утомляет! Моя душка Аликс нянчила меня и ходила за мною, как самая лучшая сестра милосердия. Я не могу выразить, чем она была для меня во время болезни.

СДЕЛАЛ ТАТУИРОВКУ ДРАКОНА

На некоторых фотографиях Николая II, где он стоит с закатанными по локоть рукавами, можно заметить татуировку на его правой руке. Да не абы какую, а японского дракона! Император сделал ее еще в юности, в 23 года, когда отправился в знаменитое Восточное путешествие. Оно проходило с 1890 по 1891 год.

На старинных снимках Николая II можно разглядеть татуировку в форме дракона на руке. Фото: Yale University Library

- В программу вояжа входили Греция, Египет, Индия, Цейлон, Сингапур, Сиам, Китай и Япония, - уточняли специалисты государственного музея-заповедника «Царское село». -

Путешествие проходило на броненосном крейсере «Память Азова». И вот когда будущий император прибыл в Нагасаки, он попросил прислать на крейсер мастера, который смог бы сделать ему татуировку в традиционной японской технике ирэдзуми.

- После обеда решился сделать себе татуировку на правой руке – дракона; это заняло ровно семь часов времени с 9 ч. вечера до 4 ночи! – написал Николай II в дневнике. - Довольно раз пройти чрез этого рода удовольствие, чтобы отбить охоту в себе начинать снова. Дракон вышел на славу, и рука совсем не болела!

Есть версия, что сделать себе японскую татуировку Николай II решил потому, что десятью годами ранее его двоюродный брат Георг, будущий король Великобритании, побывав в Японии, уже сделал себе похожую татуировку – желтого дракона.

ЛИЧНО ИСПЫТАЛ СОЛДАТСКУЮ ФОРМУ

Мало кто знает, но однажды, в 1909 году, Николай II лично провел испытание солдатского обмундирования. Тогда в армии проходила реформа снаряжения. Яркая униформа, позволяющая во время штыковой атаки отличить товарища от врага, уступила место форме защитного цвета. Но прежде чем обеспечить ею солдат армии, Николай II сам надел ее и прошел в ней… больше 10 километров.

Император лично протестировал солдатскую униформу, чтобы убедиться, что в ней будет удобно Фото: Yale University Library

- Утром надел рубашку 16-го Стрелкового полка и полное походное снаряжение и отправился по Ливадии и Ореанде, - писал Николай II в дневнике 7 ноября 1909. – Вернулся через час и сорок минут довольный испытанием, но мокрый насквозь.

В обмундирование в тот момент входила винтовка, 120 патронов, скатанная шинель, палатка, лопатка, котелок, патронные сумки, фляга с водой… Всего около 30 кг. По легенде, одетый, как простой солдат, он даже, как положено, отдал честь встреченному им офицеру. В общем, лично убедился, что новая форма будет удобна для солдат.

ПЕРЕЖИЛ ПОКУШЕНИЕ В ЯПОНИИ

Во время визита в Японию, Николай II чудом остался жив. Дело в том, что 29 апреля, когда он путешествовал по Киото на дженрикше (двухколесной повозке, которую тянет человек, - Прим. Ред.) на него напал местный полицейский с саблей.

- Выехали в джен-рикшах и повернули налево в узкую улицу с толпами по обеим сторонам, - записывал будущий император в дневнике в 1891 году. – В это время я получил сильный удар по правой стороне головы, над ухом. Повернулся и увидел мерзкую рожу полицейского, который второй раз на меня замахнулся саблей в обеих руках. Я только крикнул: «Что, что тебе?»

Нападение на Николая II произошло, когда он ехал на дженрикше Фото: Yale University Library

После этого Николай II выпрыгнул из дженрикши и побежал по улице, истекая кровью. Он пытался скрыться от преследователя в толпе, но это не получалось. Горожане перепугались и расступались в стороны, едва к ним приближался окровавленный человек с европейской внешностью. Спас будущего императора греческий принц Георг, ехавший вместе с ним. Он обезоружил нападавшего при помощи купленной недавно бамбуковой трости.

- Джорджи – мой спаситель, одним ударом своей палки повалил мерзавца, и, когда я подходил к нему, наши дженрикши и несколько полицейских тащили его за ноги, - написал Николай II в дневнике.

После этого визит Николая II в Японию был резко сокращен. Нападавшего звали Цуда Сандзо. Его приговорили к пожизненному заключению.

У НИКОЛАЯ II БЫЛ ДВОЙНИК

Любопытная деталь из прошлого. Если бы в начале XX века жителям Великобритании показали фото российского императора, а жителям России показали фото английского монарха, то простые люди не сразу бы поняли, что на снимке им показывают правителя другой страны.

Факт – Николай II Романов и Георг V были похожи, как две капли воды. И как будто этого мало, даже прической, формой бороды и усов они походили.

Слева Николай II, справа Георг V. Даже близкие родственники порой могли их спутать

А дело тут в том, что в их жилах текла одна кровь – они были двоюродными братьями. Их мамы были сестрами. Причем не редко случалось, что даже родственники путали их. Правда, несмотря на это, когда Николай II отрекся от престола, близкий родственник не стал принимать его в Великобритании.

Как объяснял «Комсомольской правде» доктор исторических наук Роман Соколов, в мае 1917 года министерство иностранных дел Великобритании сообщило российским властям: «Британское правительство не может посоветовать Его Величеству оказать гостеприимство людям, чьи симпатии к Германии более чем хорошо известны». Дело в том, что незадолго до этого Чрезвычайная следственная комиссия заявила, якобы во время обысков у Николая II в Александровском дворце нашли документы о связях царя с Германией. Хотя документов таких на самом деле не было.

Николай II с сыном Алексеем Фото: Yale University Library

- Информация о «предательстве» доходила и до Британских островов, - отмечал историк. - Английские власти опасались, что прибытие бывшего русского царя вызовет недовольство не только у представителей левых сил, но и у патриотически настроенных подданных короля

В итоге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II Романов с близкими был убит в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Последняя запись в его дневнике была датирована 30 июня. В ней он писал о здоровье сына и о погоде.

- Алексей принял первую ванну после Тобольска. Колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода теплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раскопкам на месте дома Ипатьева 20 лет: под комнатой, где расстреляли Николая II, археологи нашли могилу женщины с младенцем

Сейчас на этом месте стоит знаменитый Храм-на-Крови (Подробнее)

Участник засекреченных раскопок останков Царской семьи: «Найти место захоронения помогли дети цареубийц»

В 1979 году группа энтузиастов обнаружила место, где большевики спрятали тела Николая II его родных и слуг (Подробнее)