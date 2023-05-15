«Сделала для 90-летней соседки»: художница объяснила смысл мрачной скульптуры без лица возле детского сада в Екатеринбурге

Необычная скульптура появилась у детского сада №251 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В руках его каменное дитя серого цвета. А тело сокрыто под бесконечными складками бетонного балахона. Вместо лица – черная пустота. Такая жутковая скульптура встречала сегодня родителей, которые привели детей в садик №251 Екатеринбурга на улице Папанина. Не у входа она стояла, а на клумбе за оградой.

То ли ангел, то ли демон... Кто-то из родителей предположил, что это дементор из сказок про Гарри Поттера, либо назгул из «Властелина колец». Образ яркий, сразу много ассоциаций в голове всплывает. В самом детсаду на вопрос, что за мрачная скульптура украшает их ограду, лишь разводят руками.

Скульптура - украшение грядки с цветами, сделанной для пожилой жительницы соседнего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В пятницу этой фигуры еще не было. Мы сами ее только в понедельник утром увидели, - рассказала «КП-Екатеринбург» заведующая детским садом Наталья Козлова. – С нами авторы не связывались. И это не наша инициатива и не территория садика. Нам скульптура не нравится. Не очень приятное впечатление производит. Жутковатой кажется. Но из детей за сегодня никто не жаловался на то, что она кого-то напугала. Мы обратились к квартальному. Он сказал, что разберется в этой ситуации.

Но, как оказалось, никакой загадки тут нет. Местные жители, если поспрашивать, мигом укажут на балкон автора необычной скульптуры. Его сделала художница Нина Горшкова, которая давно увлекается уникальной технологией создания скульптур – если одежду обмакнуть в смесь цемента, а потом надеть ее на каркас, то получится скульптура с реалистично выглядящей одеждой. Так, например, дома на подоконнике цветы у нее растут в каменных тапочках, которые когда-то были мягкими. Процесс превращения мягких тканей в скульптурные композиции в квартире у художницы поставлен на поток - целая ниша в комнате выделена под мастерскую.

Дома у автора скульптуры оборудована мастерская по превращению мягких игрушек и одежды в скульптуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В подъезде валялось старое кресло, я сделала из него скульптуру. Лежала старая мягкая игрушка – я и его в скульптуру превратила. Рецепт в Интернете нашла, - рассказала «КП-Екатеринбург» Нина Горшкова.

А вот мрачноватая фигура женщины без лица и в балахоне была сделана в подарок 90-летней соседке Нины. Это своеобразная благодарность знакомой бабушке за то, что она долгие годы своими руками ухаживала за придомовой территорией.

Рядом с мрачной фигурой у детского садика стоит и другая работа Нины Горшковой Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я для Нелли Макаровны это сделала. Ей скоро 90 лет исполнится. Она перестала выходить из дома в последнее время. Только в окно наблюдает, - поделилась Нина. – Вот я и сделала напротив ее окна красивую грядку, которую украсила такой скульптурой.

- Но почему у детского сада вы ее поставили? Многим ведь покажется скульптура слишком мрачной для такого соседства, - интересуемся мы.

- Я ее не то, чтобы у детского сада поставила. Я ее поставила напротив окна Нелли Макаровны, чтобы ей было видно грядку. Она такой ангел. Как улыбнется – такая добрая. Но если кто-то будет против моей скульптуры, я ее, конечно, уберу.