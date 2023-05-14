«Дети видят мерзость и предательство»: Никита Михалков потребовал закрыть Ельцин Центр

Никита Михалков предложил открыть на месте Ельцин Центра «честный музей современной истории» Фото: Евгения ГУСЕВА

Никита Михалков вновь призвал закрыть Ельцин Центр. Известный режиссер раскритиковал деятельность музея, посвященного первому президенту России Борису Ельцину во время выступления на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

- Вы понимаете, что маленькие дети, когда приходят туда первым делом видят ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все – грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял, - высказался Никита Михалков.

Известный режиссер уточнил, что совсем не против существования музея первого президента, но предложил существующему Ельцин Центру перепрофилировать свою деятельность.

- Не надо его ломать. Пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело и к чему может привести. Не заставляйте меня, как посетителя музея, верить, что вся история России – это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня счастливым, - заключил режиссер.

Никита Михалков не первый раз высказывается против Ельцин Центра. Ранее режиссер также критиковал Музей истории Екатеринбурга, обвиняя его в попытке развалить Россию.

Против Ельцин Центра на протяжении нескольких лет выступают многие известные персоны. В их числе телеведущий Владимир Соловьев, бард Александр новиков и музыкант Вадим Самойлов.

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