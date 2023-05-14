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Общество14 мая 2023 11:10

«Дети видят мерзость и предательство»: Никита Михалков потребовал закрыть Ельцин Центр

Никита Михалков призвал закрыть Ельцин Центр из-за ужасающего мультфильма об истории России
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Никита Михалков предложил открыть на месте Ельцин Центра «честный музей современной истории»

Никита Михалков предложил открыть на месте Ельцин Центра «честный музей современной истории»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Никита Михалков вновь призвал закрыть Ельцин Центр. Известный режиссер раскритиковал деятельность музея, посвященного первому президенту России Борису Ельцину во время выступления на сессии «Бесогон и право» в рамках XI Петербургского международного юридического форума.

- Вы понимаете, что маленькие дети, когда приходят туда первым делом видят ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все – грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас, а свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял, - высказался Никита Михалков.

Известный режиссер уточнил, что совсем не против существования музея первого президента, но предложил существующему Ельцин Центру перепрофилировать свою деятельность.

- Не надо его ломать. Пускай сделают музей современной истории, но честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело и к чему может привести. Не заставляйте меня, как посетителя музея, верить, что вся история России – это «мерзость и дерьмо» и только святые девяностые сделали меня счастливым, - заключил режиссер.

Никита Михалков не первый раз высказывается против Ельцин Центра. Ранее режиссер также критиковал Музей истории Екатеринбурга, обвиняя его в попытке развалить Россию.

Против Ельцин Центра на протяжении нескольких лет выступают многие известные персоны. В их числе телеведущий Владимир Соловьев, бард Александр новиков и музыкант Вадим Самойлов.

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