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Происшествия13 мая 2023 12:28

Уральца, пропавшего во время сплава, нашли мертвым

Илью Егорова разыскивали с 6 мая
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Лодка, в которой находился Илья, переворачивалась, но сплав было решено продолжить Фото: «Одноклассники»

Лодка, в которой находился Илья, переворачивалась, но сплав было решено продолжить Фото: «Одноклассники»

Илью Егорова, пропавшего во время сплава 6 мая на севере Свердловской области, нашли мертвым.

- Найден. Мертв, - рассказала «КП-Екатеринбург» начальник спасотряда Краснотурьинска Оксана Екимова.

28-летний уралец отправился на сплав вместе с другом 6 мая. Они сплавлялись по реке Шегультан.

- Там быстрое течение, - объясняла ранее Оксана Екимова. - В тот день лодка перевернулась, но Илье удалось залезть обратно. Было принято решение продолжить сплав. После чего лодка перевернулась во второй раз.

По словам друзей, Илью затянуло и унесло течением. Друг, с которым он отправился на сплав, сначала пытался найти его сам, но поиски не увенчались успехом и он обратился за помощью к поисковикам.

Следователи начали проверку после смерти мужчины.

- Проверка проводится следственным отделом по городу Североуральск СУ СКР Свердловской области. Проведен осмотр места происшествия, тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти, - рассказал «КП-Екатеринбург» старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, смерть Ильи Егорова не имеет отношения к криминалу. Тело мужчины нашли 13 мая сотрудники МЧС в реке.

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