Лодка, в которой был уралец, переворачивалась дважды Фото: «Одноклассники»

На севере Свердловской области пятые сутки ищут 28-летнего Илью Егорова. Как рассказала «КП-Екатеринбург» начальник спасотряда Краснотурьинска Оксана Екимова, уралец отправился на сплав вместе с другом 6 мая. Сейчас поисками Ильи занимаются спасатели из Ивделя.

- Компания сплавлялась по реке Шегультан, там быстрое течение, - объяснила Оксана Екимова. – В тот день лодка перевернулась, но Илье удалось залезть обратно. Было принято решение продолжить сплав. После чего лодка перевернулась во второй раз. По словам друзей, его затянуло и унесло. Друг Ильи своими силами пытался найти его, но не удалось.

Илья Егоров пропал 6 мая Фото: «Одноклассники»

Знакомые свердловчанина подтвердили информацию о работе спасателей, но воздержались от разглашения подробностей. Отец пропавшего отказался общаться с прессой.

- Вчера, 10 мая, спасатели выдвинулись на лодке. Будут искать три дня, - пояснила знакомая Ильи.

Напомним, что прошлой весной под Новоуральском во время сплава пропала группа туристов из восьми человек. К счастью, никто не пострадал. Как оказалось, по пути следования туристов им попался большой затор из бревен и льдин.

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