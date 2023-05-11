Троллейбусы закупили к 300-летию города при поддержке федерального и областного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

На площади 1905 года этим утром машины не парковались. Место было занято десятью новейшими троллейбусами, которые теперь будут ездить по Екатеринбургу.

Их закупили к 300-летию города при поддержке федерального и областного бюджета. А сегодня торжественно передали городу.

Новые троллейбусы поедут по маршрутам 1 «ЖД-Вокзал - Химмаш» и 4 «ст. м. Динамо - ст. Сулимова» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я радуюсь с вами тому, что мы получили первую партию из десяти новых троллейбусов. Всего их будет пятьдесят, - сказал на церемонии губернатор Евгений Куйвашев. - Это уникальные машины, работающие на удлиненном ходу. Уверен, эти троллейбусы будут служить долго и будут комфортны.

Новые троллейбусы поедут по маршрутам №1 «ЖД-Вокзал - Химмаш» и №4 «ст. м.Динамо - Сулимова».

Синий цвет троллейбусов, кстати, выбрали сами горожане еще в сентябре прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня произошло событие, которого ждали более 15 лет - Екатеринбург обновляет городской электрический транспорт, - сказал мэр города Алексей Орлов. - С новыми троллейбусами мы будем по новому формировать маршрутную сеть.

Синий цвет троллейбусов, кстати, выбрали сами горожане еще в сентябре прошлого года, когда мэрия устроила голосование. В середине апреля мы уже писали о них. Их сделали в Белоруссии. Они могут ехать без подключения к контактной сети около 20 километров - антенны просто складываются прямо в крышу. Благодаря этому их можно использовать даже на тех улицах, где контактной сети еще нет.

Троллейбусы закупили в Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из особенностей - в кабине есть система, которая следит, не задремал ли водитель, не потерял ли сознание. В случае чего она будит его сигналом.

Троллейбусы низкопольные. У них есть откидные пандусы, чтобы в транспорт удобнее было заходить маломобильным людям. В салоне имеются USB-разъемы для зарядки телефонов. Один троллейбус за раз может перевезти 83 человека.

Губернатор Евгений Куйвашев лично протестировал кабину нового троллейбуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоит одна машина 31 миллион 900 тысяч рублей. Всего город должен получить 50 таких троллейбусов. Их все должны поставить к осени.

В кабине есть система, которая следит, не задремал ли водитель, не потерял ли сознание Фото: Алексей БУЛАТОВ

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