Цена одного троллейбуса - 31 900 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург скоро пересядет на «умные» белорусские троллейбусы. На днях в город доставили шесть машин. На маршрут они должны выйти уже в мае. Предполагается, что это будет маршрут № 1, №, № 37 и № 14 . «КП-Екатеринбург» в числе первых проехали на новых троллейбусах.

«КАМЕРА БДИТ»

Новые троллейбусы синего цвета. Причем так решили сами горожане. В сентябре прошлого года городская администрация провела голосование. Предпочтение синему цвету отдали 14,5 тысяч человек. Были еще варианты: желтый, красный и оранжевый. Но в данном случае важнее, конечно же, начинка. Взять, к примеру, кабину водителя. Внутри лобового стекла установлена специальная камера, которая следит за водителем и подаёт тревогу, если вдруг водитель засыпает или теряет сознание.

Шикарная кабина для водителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это система контроля усталости. Она сигнализирует, если водитель вдруг на долгое время закрыл глаз, отвел их от дороги и даже если закрыл лицо руками, - рассказывает директор Орджоникидзевского троллейбусного депо Андрей Буздыган. - Но эта система не вмешивается в систему управления.

Пульт управления в кабине состоит из сенсорных панелей и кнопок с подсветкой, на одной из которых даже запечатлен смайлик.

- Чтобы сказать системе, что ты в порядке, ты должен нажать на эту кнопку со смайликом. Иначе система начнет замедлять скорость, - уточняет Роман Иванов водитель троллейбуса с пятилетним стажем. - Для меня главное отличие от старых троллейбусов - руль легче идёт.

В депо уверяют, что переучиваться для управления таким троллейбусом водителям не надо - их наоборот даже легче водить, чем старые модели.

Просторный салон с низким полом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БУДУТ ХОДИТЬ БЕЗ КОНДУКТОРА»

В салоне при поездке довольно тихо. Но при наборе скорости троллейбус издает интересный звук - будто взлетает летающая тарелка.

Для удобства пассажиров внутри три валидатора в металлических защитных кожухах. Ещё один установлен в кабине водителя.

- Возможно, в порядке эксперимента на этих троллейбусах мы будем работать без кондукторов, - говорит Андрей Буздыган.

Терминалы для оплаты проезда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Троллейбус полностью низкопольный. Для детских колясок и инвалидных кресел на входах есть откидной пандус.

Пол здесь на одном уровне во всем салоне. А если к нему присмотреться, обнаружишь квадратный люк с надписью Emergency exit. То есть это ещё один запасной выход - на случай, если троллейбус вдруг перевернутся на бок.

Также в салоне есть несколько юсб-розеток для зарядки телефонов. Но стоят они почему то только у площадок для детских колясок и инвалидных кресел.

Из технических новинок, без которых современный общественный транспорт не обходится: камеры наблюдения, кондиционер (у кондуктора, кстати, сиденье с подогревом - единственное такое в салоне). На потолке установлены экраны. На них будут показывать рекламу.

Троллейбус рассчитан на перевозку 83 пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

А на входных дверях есть большие зеленые кнопки. Как объяснили в депо, они подают сигнал водителю, что с улицы кто-то хочет войти. Зимой это поможет не выпускать из салона тепло лишний раз, открывая двери на остановке, на которой никто не выходит и не заходит.

ВСЕГО 50 ТРОЛЛЕЙБУСОВ

Всего троллейбус рассчитан на перевозку 83 пассажиров.

- Один такой троллейбус стоит 31 миллион 900 тысяч рублей, - рассказал заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. - В мае прошлого года губернатор на встрече с президентом обратился с просьбой о приобретении для Екатеринбурга нового подвижного состава - пятидесяти машин. В ноябре мы уже заключили контракт на поставку. До ноября должны получить от белорусского производителя 50 троллейбусов. Сейчас в город поступило шесть. В начале мая они выйдут на улицы. Пока маршрут не определили окончательно

Новые троллейбусы выйдут на маршруты в мае 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предполагается, что это будет маршрут № 1 — «Химмаш — Железнодорожный вокзал», № 4 — от станции метро «Динамо» до Сулимова, № 37 — от Посадской до остановки Академическая и № 14 — от Академгородка до Декабристов-Белинского. Всего на новые троллейбусы выделили 1 435 500 000 рублей.