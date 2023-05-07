«Они задыхались»: на Урале волонтеры спасли собак, которых живодеры привязали к дереву и оставили умирать

Теперь собак поместили в пункт кратковременного содержания. Фото: соцсети Алены Двойниной

В поселке Мартюш под Каменском-Уральским, 5 мая, уральцы случайно обнаружили трех собак у дерева рядом с оврагом. Бедолаги были связаны между собой единой веревкой-удавкой. Двое стаффордширских терьеров девочек и самец немецкой овчарки пытались выбраться самостоятельно. Однако, самец не выжил.

- Животных привязали к дереву недалеко от площадки для выгула. Мне стали звонить и писать люди с поселка о том, что собаки в беде. Сначала выехали девушки-волонтеры, они снимали весь процесс спасения стаффордов для полиции. Овчарка к тому времени уже была мертва. У еще одной собаки были глубокие следы от удавки. Когда я приехала к ним, увидела, что собаки обезвожены. Мы вместе ждали полицейских. Затем, через администрацию мы добились заявку на отлов, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Алена Двойнина.

Волонтеры отправили тело погибшего пса на экспертизу. Фото: соцсети Алены Двойниной

По ее словам, собаки были обезвожены. Они неагрессивные и шли на контакт с волонтерами. Однако, как уверяют волонтеры, животные явно были в стрессе и просидели на привязи не один день. Двух стаффордширских терьеров увезли в пункт кратковременного содержания, где специалисты занимаются их здоровьем.

- Они задыхались. Но когда мы отвязали от дерева девочек, то они ласкались. Тело погибшего пса мы везли на своей машине на экспертизу. Хотим наказать виновных в гибели животного. Мы передали все имеющиеся сведения от очевидцах о том, кто владел собаками раньше. Насколько нам известно, с прежней владелицей уже проводили беседу полицейские. Мы будем добиваться уголовного дела по поводу жестокого обращения с животными, - продолжает волонтер.

Спасенные собаки были дружелюбны с волонтерами. Фото: соцсети Алены Двойниной

Сейчас стаффордширские терьеры находятся в безопасности. В будущем, им найдут новых владельцев. Факт произошедшего был зарегистрирован в книге учета сообщений о преступлениях в отделе полиции № 22 Каменска-Уральского.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru