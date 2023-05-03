В Екатеринбурге на живодера, жестоко расправившегося со своим шпицем, возбудили уголовное дело

Шокирующий инцидент произошел в ночь на 3 мая. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на живодера, который жестоко расправился со своим шпицем, возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Как выяснилось, неадекватный мужчина начал издеваться над собакой еще на улице, затем он схватил животное за шкирку и занес в подъезд.

Шокирующий инцидент произошел в ночь на 3 мая.

Кадры, на которых уралец бьет питомца, разлетелись по социальным сетям: на опубликованном ролике владелец животного, выкрикивая ругательства, бил его до тех пор, пока хвостатый не перестал подавать признаки жизни.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 39-летний гражданин, находясь в подъезде дома на улице Чкалова, нанес несколько ударов своему питомцу. В результате чего собака скончалась. Подозреваемый пояснил, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской полиции.

После случившегося мужчина захоронил тело животного в лесополосе в районе улицы Постовского. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, по данным паблика «Дно Исети» в Telegram, на садиста давно жалуются соседи. Причем не только из-за издевательств над собакой. Например, недавно он развел во дворе костер, а после того как охранник ЖК его потушил, неадекватный мужчина кинулся на него с кулаками.