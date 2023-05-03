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Происшествия3 мая 2023 16:30

В Екатеринбурге на живодера, жестоко расправившегося со своим шпицем, возбудили уголовное дело

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Шокирующий инцидент произошел в ночь на 3 мая. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Шокирующий инцидент произошел в ночь на 3 мая. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на живодера, который жестоко расправился со своим шпицем, возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Как выяснилось, неадекватный мужчина начал издеваться над собакой еще на улице, затем он схватил животное за шкирку и занес в подъезд.

Шокирующий инцидент произошел в ночь на 3 мая.

Кадры, на которых уралец бьет питомца, разлетелись по социальным сетям: на опубликованном ролике владелец животного, выкрикивая ругательства, бил его до тех пор, пока хвостатый не перестал подавать признаки жизни.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- 39-летний гражданин, находясь в подъезде дома на улице Чкалова, нанес несколько ударов своему питомцу. В результате чего собака скончалась. Подозреваемый пояснил, что в тот момент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городской полиции.

После случившегося мужчина захоронил тело животного в лесополосе в районе улицы Постовского. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Кстати, по данным паблика «Дно Исети» в Telegram, на садиста давно жалуются соседи. Причем не только из-за издевательств над собакой. Например, недавно он развел во дворе костер, а после того как охранник ЖК его потушил, неадекватный мужчина кинулся на него с кулаками.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ