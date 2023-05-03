Швырял об стены и бил ногами: екатеринбуржец жестоко расправился со шпицем

После этого он выкинул животное в мусорку. Фото: скриншот видео паблика "Дно Исети"/tg

В Екатеринбурге неадекватный мужчина жестоко расправился со своим шпицем.

На видео, разлетевшимся по соцсетям, видно, что живодер сначала издевался над собакой на улице. Затем он грубо схватил шпица за шкирку и кинул в подъезд. Там он продолжил экзекуцию. Мужчина продолжал бить свое животное, выкрикивая ругательства. Делал он это до тех пор, пока шпиц не перестал подавать признаки жизни.

По данным паблика «Дно Исети» в Telegram, мужчина вместе со своей собакой живет на Чкалова, 239. На него давно жалуются соседи. Причем не только из-за издевательств над собакой. Например, недавно он развел во дворе костер, а после того как охранник ЖК его потушил, неадекватный мужчина кинулся на него с кулаками.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «КП» рассказали, что заявлений по данному факту в полицию не поступало.

- Опубликованная информация зарегистрирована в территориальном ОВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки правоохранители примут соответствующее решение, - уточнили в УМВД по Екатеринбургу.

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