Полиция Екатеринбурга объяснила сотрудникам Свердловской железной дороги, как не стать жертвой телефонных мошенников

Всего личным присутствием и посредством видеоконференцсвязи было охвачено порядка 400 сотрудников РЖД. Фото: УМВД по Екатеринбургу

28 апреля начальник отдела полиции № 11 Железнодорожного района полковник Алексей Праведников встретился с руководителями кадрового блока Свердловской железной дороги. Также в рабочей встрече приняли участие заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РДЖ» по кадрам и социальным вопросам Дмитрий Романенко, а также заместитель по безопасности и режиму Дмитрий Домницкий. Всего личным присутствием и посредством видеоконференцсвязи было охвачено порядка 400 сотрудников РЖД.

Встреча состоялась по инициативе руководства УМВД России по. Екатеринбургу. В ходе рабочей встречи обсуждались основные уловки, которыми пользуются интернет-мошенники.

- К примеру, звонки от «службы безопасности банка» и лжесиловиков – мошенников, представляющихся сотрудниками различных правоохранительных органов, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Алексей Праведников рассказал, что чаще всего мошенничества происходят от имени «сотрудников банка». Нередко аферисты представляются соцработниками и предлагают пенсионерам заменить денежные купюры по якобы проводимой в России денежной реформе. Но актуальной остается и схема «родственник попал в ДТП». Причем в этой схеме мошенники используют молодых людей, согласившихся работать курьерами. Таким образом, они участвуют в незаконных схемах по отъему денег у пенсионеров, наивно рассчитывая заработать быстрые и легкие деньги.

- При этом, как отметил представитель МВД, полиция неоднократно предупреждала, что подобного рода "бегунки" являются лишь расходным материалом для своих кураторов, и их судьба – отбывать наказание за тех, кто использовал их. Подработка курьером в данном случае является соучастием в преступлении и влечет уголовную ответственность за мошенничество, - предупреждают в полиции Екатеринбурга.

Руководитель территориального ОВД подчеркнул, что для доступа к накоплениям уральцев мошенники используют приемы социальной инженерии. Из-за этого барьеры безопасности, устанавливаемые банками, устраняются руками самих потерпевших.

Полковник Алексей Праведников выделил основные индикаторы, которые могут подсказать человеку, что в против него совершают мошенничество. Как правило, аферисты во время попытки завладеть данными клиента, стараются ввести свою жертву в состояние стресса. Часто доверчивому человеку говорят, что он может потерять все накопления на счетах, если не начнет следовать инструкциям. Кроме того, жертву убеждают, что нужно действовать незамедлительно.

Полицейский рекомендовал собравшимся при попадании в подобную ситуацию сохранять выдержку, прекратить разговор и обратиться в официальную службу поддержки банковской организации или в правоохранительные органы.

Дмитрий Романенко в свою очередь потребовал от присутствующих руководителей довести озвученную информацию до всех работников Свердловской железной дороги. При этом он призвал уделить особое внимание ветеранам РЖД, как людям входящим в группу риска.

В завершении встречи ее участники поблагодарили спикера за поднятые актуальные темы и отметили важность подобных мероприятий. Руководитель территориального ОВД, в свою очередь, ответил на интересующие аудиторию вопросы и передал представителям РЖД медиаматериалы для использования в профилактической работе.

Полиция Екатеринбурга продолжает ежедневную работу по профилактике мошенничества во всех организациях города, в том числе в транспортных компаниях, учреждениях культуры, медицинских и образовательных организациях, социальных учреждениях и объектах жилищно-коммунального хозяйства и управляющих компаниях. Соответствующие листовки размещают в подъездах жилых домов в рамках отработки участковыми уполномоченными жилого сектора, сотрудники полиции вручают памятки горожанам с краткой инструкцией о том, как избежать уловок телефонных аферистов. Эта работа находится на контроле руководства городского Управления внутренних дел.