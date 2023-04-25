Студенты из Египта танцевали, а гости из Казахстана угощали выпечкой: чем удивил XIII Евразийский экономический форум молодежи

На форуме участники делятся опытом и предлагают идеи по развитию городов и стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Уральском государственном университете проходит XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он объединил около 12 000 участников из 107 стран мира и 79 регионов России. Помимо лекций и мастер-классов здесь также проходят интерактивные выставки и фестиваль культур «Вокруг света».

«МИР МЕНЯЕТСЯ, А МЫ РАЗВИВАЕМСЯ»

XIII Евразийский экономический форум молодежи проходит с 24 по 28 апреля при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».

На открытии Евразийского экономического форума молодежи гостей встречали с баяном и баранками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты по экономике, праву, журналистике и другим сферам рассказывают, как развивать свое дело в современных реалиях, а школьники и студенты на конкурсной основе защищают свои проекты.

На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в рамках фестиваля впервые проходит масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности».

Ф фотобудке можно сделать яркие снимки на память Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нем выступили генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, а также члены Союза журналистов России и другие представители крупных медиахолдингов.

В рамках мероприятия прошли не только лекции, но и различные мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день форума в УРГЭУ также прошел масштабный шахматный турнир. Знаменитый советский и российский гроссмейстер Рафаэль Ваганян устроил сеанс одновременной игры с десятью участниками. Причем среди игроков была и десятилетняя девочка.

На фестивале можно примерить народные костюмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТАНЦЫ, БАРАНКИ И ДРУЖБА НАРОДОВ»

В УРГЭУ также проходят выставки народных костюмов и уральского фарфора, а также выставки посвященные истории форума и созданию газеты «Комсомольская правда», мастер-классы по росписи глиняных фигур и рисованию на воде. Все желающие могут сделать памятное фото в фотобудке.

Форум объединил 12000 участников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальная церемония открытия XIII Евразийского экономического форума молодежи прошла 25 апреля в «Екатеринбург-Экспо». На ней выступили представители разных стран, а также прошли праздничный концерт и фестиваль культур «Вокруг света».

Участники фестиваля заводили знакомства и обменивались опытом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости из Белоруссии, Грузии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других стран обменивались опытом, заводили знакомства, представляли свое ремесло, а в какой-то момент собрались в большой круг и начали танцевать. Для многих гостей форум и фестиваль стали приятным событием.

Участники форума устроили зажигательные танцы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я приехала из Кыргызская республики. Ежегодно принимаю участие в различных выставках, конференциях и форумах. Для малых народов очень важно сохранять культуру, распространять ее. Многих участников уже знаем. Обстановка очень дружеская, - поделилась впечатлением участница форума Айтурган.

На фестивале гости из разных стран представили изделия ручной работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале можно было примерить расшитые своими руками костюмы и головные уборы, попробовать национальную выпечку, послушать игру на народных музыкальных инструментах и научиться стрелять из лука.

На официальном открытии форума прошел праздничный концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

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