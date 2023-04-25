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Общество25 апреля 2023 15:52

Студенты из Египта танцевали, а гости из Казахстана угощали выпечкой: чем удивил XIII Евразийский экономический форум молодежи

XIII Евразийский экономический форум молодежи объединил 12 тысяч участников из 107 стран
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На форуме участники делятся опытом и предлагают идеи по развитию городов и стран

На форуме участники делятся опытом и предлагают идеи по развитию городов и стран

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Уральском государственном университете проходит XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он объединил около 12 000 участников из 107 стран мира и 79 регионов России. Помимо лекций и мастер-классов здесь также проходят интерактивные выставки и фестиваль культур «Вокруг света».

«МИР МЕНЯЕТСЯ, А МЫ РАЗВИВАЕМСЯ»

XIII Евразийский экономический форум молодежи проходит с 24 по 28 апреля при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».

На открытии Евразийского экономического форума молодежи гостей встречали с баяном и баранками

На открытии Евразийского экономического форума молодежи гостей встречали с баяном и баранками

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты по экономике, праву, журналистике и другим сферам рассказывают, как развивать свое дело в современных реалиях, а школьники и студенты на конкурсной основе защищают свои проекты.

На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году в рамках фестиваля впервые проходит масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности».

Ф фотобудке можно сделать яркие снимки на память

Ф фотобудке можно сделать яркие снимки на память

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На нем выступили генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, а также члены Союза журналистов России и другие представители крупных медиахолдингов.

В рамках мероприятия прошли не только лекции, но и различные мастер-классы

В рамках мероприятия прошли не только лекции, но и различные мастер-классы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день форума в УРГЭУ также прошел масштабный шахматный турнир. Знаменитый советский и российский гроссмейстер Рафаэль Ваганян устроил сеанс одновременной игры с десятью участниками. Причем среди игроков была и десятилетняя девочка.

На фестивале можно примерить народные костюмы

На фестивале можно примерить народные костюмы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ТАНЦЫ, БАРАНКИ И ДРУЖБА НАРОДОВ»

В УРГЭУ также проходят выставки народных костюмов и уральского фарфора, а также выставки посвященные истории форума и созданию газеты «Комсомольская правда», мастер-классы по росписи глиняных фигур и рисованию на воде. Все желающие могут сделать памятное фото в фотобудке.

Форум объединил 12000 участников

Форум объединил 12000 участников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Официальная церемония открытия XIII Евразийского экономического форума молодежи прошла 25 апреля в «Екатеринбург-Экспо». На ней выступили представители разных стран, а также прошли праздничный концерт и фестиваль культур «Вокруг света».

Участники фестиваля заводили знакомства и обменивались опытом

Участники фестиваля заводили знакомства и обменивались опытом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости из Белоруссии, Грузии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других стран обменивались опытом, заводили знакомства, представляли свое ремесло, а в какой-то момент собрались в большой круг и начали танцевать. Для многих гостей форум и фестиваль стали приятным событием.

Участники форума устроили зажигательные танцы

Участники форума устроили зажигательные танцы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я приехала из Кыргызская республики. Ежегодно принимаю участие в различных выставках, конференциях и форумах. Для малых народов очень важно сохранять культуру, распространять ее. Многих участников уже знаем. Обстановка очень дружеская, - поделилась впечатлением участница форума Айтурган.

На фестивале гости из разных стран представили изделия ручной работы

На фестивале гости из разных стран представили изделия ручной работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале можно было примерить расшитые своими руками костюмы и головные уборы, попробовать национальную выпечку, послушать игру на народных музыкальных инструментах и научиться стрелять из лука.

На официальном открытии форума прошел праздничный концерт

На официальном открытии форума прошел праздничный концерт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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