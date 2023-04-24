На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он проходит в Уральском государственном экономическом университете с 24 по 28 апреля при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». Это мероприятие объединит 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России.

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете Фото: Алексей БУЛАТОВ

На форуме участники из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и других стран предложат собственное видение развития городов и стран в новой экономической и геополитической обстановке.

- Форум предлагает студентам и даже школьникам интересные и продуктивные пути самореализации, - рассказал «КП-Екатеринбург» ректор Уральского государственного экономического университета профессор, доктор экономических наук Яков Силин.

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около двух тысяч ученых, экспертов сферы образования, политиков, дипломатов, предпринимателей из 42 стран проведут лекции и мастер-классы. А школьники и студенты представят собственные проекты на конкурсной основе.

Мероприятие объединит около 12 тысяч участников из 106 стран Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые в истории форума на площадке УрГЭУ 24 апреля при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» проходит масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». На нем выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова.

«В тяжелые периоды люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации», - говорит Олеся Носова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За последние три года наш мир сильно поменялся. Сначала пандемия, затем специальная военная операция. В такие тяжелые периоды, когда ничего не понятно и появляется много фейковых новостей, люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации. Поэтому представителям СМИ как никогда важно проверять информацию, находить новые форматы и пути ее донесения до читателей, - делится Олеся Носова.

Спикерами медиафорума также стали члены Союза журналистов России, представители крупных медиахолдингов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге пройдет XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он пройдет с 24 по 28 апреля 2023 года. (Подробнее)