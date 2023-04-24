На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он проходит в Уральском государственном экономическом университете с 24 по 28 апреля при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». Это мероприятие объединит 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России.
Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На форуме участники из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и других стран предложат собственное видение развития городов и стран в новой экономической и геополитической обстановке.
- Форум предлагает студентам и даже школьникам интересные и продуктивные пути самореализации, - рассказал «КП-Екатеринбург» ректор Уральского государственного экономического университета профессор, доктор экономических наук Яков Силин.
Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Около двух тысяч ученых, экспертов сферы образования, политиков, дипломатов, предпринимателей из 42 стран проведут лекции и мастер-классы. А школьники и студенты представят собственные проекты на конкурсной основе.
Мероприятие объединит около 12 тысяч участников из 106 стран
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Впервые в истории форума на площадке УрГЭУ 24 апреля при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» проходит масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». На нем выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова.
«В тяжелые периоды люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации», - говорит Олеся Носова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- За последние три года наш мир сильно поменялся. Сначала пандемия, затем специальная военная операция. В такие тяжелые периоды, когда ничего не понятно и появляется много фейковых новостей, люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации. Поэтому представителям СМИ как никогда важно проверять информацию, находить новые форматы и пути ее донесения до читателей, - делится Олеся Носова.
Спикерами медиафорума также стали члены Союза журналистов России, представители крупных медиахолдингов.
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