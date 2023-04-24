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Общество24 апреля 2023 6:07

В Екатеринбурге стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи

Он объединил участников из 107 стран
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

На форуме выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовал XIII Евразийский экономический форум молодежи. Он проходит в Уральском государственном экономическом университете с 24 по 28 апреля при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». Это мероприятие объединит 11 500 участников из 107 стран и 79 регионов России.

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На форуме участники из России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и других стран предложат собственное видение развития городов и стран в новой экономической и геополитической обстановке.

- Форум предлагает студентам и даже школьникам интересные и продуктивные пути самореализации, - рассказал «КП-Екатеринбург» ректор Уральского государственного экономического университета профессор, доктор экономических наук Яков Силин.

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете

Евразийский экономический форум молодежи проходит в Уральском государственном экономическом университете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около двух тысяч ученых, экспертов сферы образования, политиков, дипломатов, предпринимателей из 42 стран проведут лекции и мастер-классы. А школьники и студенты представят собственные проекты на конкурсной основе.

Мероприятие объединит около 12 тысяч участников из 106 стран

Мероприятие объединит около 12 тысяч участников из 106 стран

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые в истории форума на площадке УрГЭУ 24 апреля при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» проходит масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». На нем выступила генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова.

«В тяжелые периоды люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации», - говорит Олеся Носова

«В тяжелые периоды люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации», - говорит Олеся Носова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За последние три года наш мир сильно поменялся. Сначала пандемия, затем специальная военная операция. В такие тяжелые периоды, когда ничего не понятно и появляется много фейковых новостей, люди особенно нуждаются в проверенной и качественной информации. Поэтому представителям СМИ как никогда важно проверять информацию, находить новые форматы и пути ее донесения до читателей, - делится Олеся Носова.

Спикерами медиафорума также стали члены Союза журналистов России, представители крупных медиахолдингов.

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