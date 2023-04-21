В Екатеринбурге пройдет XIII Евразийский экономический форум молодежи

В рамках форума впервые пройдет медиафорум. Фото: соцсети форума

В Екатеринбурге с 24 по 28 апреля на базе Уральского государственного экономического университета при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» пройдет XIII Евразийский экономический форум молодежи. Это мероприятие объединит 11 500 участников из 106 стран и 79 регионов России.

- Это, прежде всего, молодежный форум. В нем примут участие и школьники, и студенты, и даже те, кто уже завершил обучение в вузах, приступил к самостоятельной работе, но еще очень молоды. Они в каком-то смысле ищут свой путь в жизни. Этот форум предлагает им интересные и продуктивные пути самореализации, - рассказывает в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] ректор Уральского экономического университета, профессор, доктор экономических наук Яков Силин.

Яков Силин рассказал о плюсах форума Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тема ЕЭФМ в этом году – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Участники России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и других стран предложит собственное видение развития городов и стран в новой экономической и геополитической обстановке. Среди спикеров форума – 2 тысяч ученых, экспертов сферы образования, политиков, дипломатов, предпринимателей из 42 стран. В их числа – Чрезвычайные и Полномочные Послы государство Азии, Латинской Америки, Африки и Европы.

- 35 послов подтвердили участие, 72 дипломата в целом. Можете себе представить, в условиях нынешних санкций и беспрецедентного давления на Россию к нам едут главы дипломатических ведомств десятков стран, чтобы посмотреть, как мы живем, что мы планируем, - говорит Яков Силин.

В первый раз в истории форума на площадке УрГЭУ 24 апреля при поддержке медиагруппы «Комсомольская правда» пройдет масштабный медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности».

Всего в медиаформе примут участие больше 40 СМИ из России и других стран. На пленарном заседании выступят с докладами генеральный директор, главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова, члены Союза журналистов России, представители крупных медиахолдингов. На тематических секциях обсудят вопросы, связанные с ежедневной работой СМИ в 2023 году. Для журналистов и работников пресс-служб запланированы мастер-классы с ведущими профессионалами отрасли.

Медиафорум пройдет на площадке УрГЭУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Хочу сказать спасибо руководителю медиахолдинга «Комсомольская правда» Олесе Носовой, ее коллегам за то, что поддержали идею Уральского государственного экономического университета, моих коллег, работающих в вузах и научно-исследовательских институтах, органах власти, бизнес-структурах, которые уже не первых раз работают на форуме, - говорит ректор УрГЭУ. – Она поддержала идею особого медиафорума в рамках экономического. Ведь, по большому счету, если есть журналисты, способные профессионально рассказать, что происходит, донести до широких масс населения важные предложения, то их услышат. «Комсомольская правда» согласилась возглавить процесс, пригласить своих коллег из больших и малых средств массовой информации. Свое согласие на участие дали редакторы и сотрудники редакций СМИ самого разного уровня из многих стран – России, Белоруссии, Азербайджана, Таджикистана, Кыргыстана, Казахстана. Если бы было неинтересно, они бы не поехали.

Евразийский экономический форум молодежи поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Вольное экономическое общество России и Международный Союз экономистов.