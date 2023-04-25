«Главное, чтобы трусы торчали»: солисты «Чайф» раскритиковали Инстасамку

Владимир Шахрин и Владимир Бегунов раскритиковали творчество рэперши Инстасамки. Фото: Алексей Булатов/соцсети

На большом сольном концерте в Екатеринбурге солисты группы «Чайф» раскритиковали творчество Инстасамки. Музыканты собрали аншлаг с программой «Внеплановый концерт». Они исполнили не только главные хиты «Ой-йо», «Аргентина-Ямайка» и «17 лет», но и старые и малознакомые даже поклонникам композиции. Презентуя одну из песен, Владимир Шахрин и Владимир Бегунов раскритиковали творчество рэперши Инстасамки (Дарьи Зотеевой).

- А сейчас мы споем самую дурацкую нашу песню. Но не такую дурацкую, конечно, как у некоторых современных артистов, - пошутил на концерте Владимир Шахрин.

Его слова подхватил и Владимир Бегунов.

- Вообще не понимаю, как они столько денег зарабатывают. Например, эта Инстасамка, - заявил со сцены гитарист.

- А вообще про Инстасамку от тебя узнал только. Что хоть она поет то? - спрашивает Шахрин.

- Я тебе сейчас это не спою. Как такое вообще петь можно. Ну, хотя да, главное, ведь, чтобы трусы торчали, - заключил музыкант.

Музыканты собрали аншлаг на концерте в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Своими высказываниями артисты вызвали бурную реакцию у зала. Кто-то не смог сдержать смех, а кто-то засвистел и зааплодировал. Нашлись и те, кто присоединись к обсуждению.

- А что Инстасамка - действительно певица такая. Я думал, это какая-то шутка, - говорит супруге мужчина из зала.

А она ему с улыбкой: «Да есть такая, но тебе ее песни не понравятся, а вот дочь твоя 12-летняя слушает с удовольствием».

В феврале этого года концерты Инстасамки начали отменять в городах России после того, как член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обвинила рэпершу в пропаганде наркотиков и развращении несовершеннолетних. На эти обвинения сама Дарья поспешила ответить, что для российского тура она полностью поменяла программу и все то, что не раз вызывало раздражение и лишние вопросы, осталось в прошлом.

- Мы едем с программой без мата и без старого материала. На сцене вы не увидите никакого старого стиля и моих фирменных выходок, - говорила певица.

В интервью «КП-Екатеринбург» Владимир Шахрин ранее высказывался о творчестве певца SHAMAN и назвал певца своевременно востребованным.

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