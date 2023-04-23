Из Екатеринбурга вместе с казаками-добровольцами на спецоперацию ушел священник

Сбор казаков-добровольцев проходил в одной из воинских частей Екатеринбурга Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества

Из Екатеринбурга вместе с казаками-добровольцами из Свердловской и Курганской областей 22 апреля на спецоперацию ушел священник. Он будет осуществлять духовное окормление [ПРИМ.РЕД: попечение, руководство] бойцов на позициях. Об этом сообщили в Оренбургском войсковом казачьем обществе.

- Первоначальная и самая главная моя задача - это дать возможность верующим православным людям исповедоваться и причащаться Святых Христовых Тайн, также нести Слово Божье тем, кто еще не крещен, но хотел бы покреститься, - рассказал отец Даниил. - В таких местах, как зона СВО, люди задумываются о Боге, задумываются о жизни. Я должен находиться там именно для того, чтобы направить их на пусть истинный.

Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества

Также в зону спецоперации был отправлен полевой храм на базе автомобиля. Благодаря ему священник сможет перемещаться между позициями и совершать церковные таинства для военнослужащих в любом месте, где бы они ни находились.

Отметим, что в числе добровольцев инок Свято-Николаевского мужского монастыря, который находится в Верхотурье. Он вместе с казаками пополнит ряды казачьего добровольческого отряда «Ермак».

Фото: пресс-служба Оренбургского войскового казачьего общества

В дороге казаки объединятся с казаками Волжского казачьего войска и продолжат путь вместе. В дальнейшем к ним присоединится группа казаков из Челябинской области.

Сбор казаков-добровольцев проходил в одной из воинских частей Екатеринбурга. Перед отправкой для них провели практические занятия по военно-полевой медицине и занятия по боевой подготовке.

Напомним, ранее мы писали, что казаки-добровольцы отряда «Ермак» вернулись в Екатеринбург из зоны СВО. Автобус с ними встречали около Храма-на-Крови колокольным звоном.

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