Ушел в школу: что известно о 15-летнем мальчике, пропавшем в Екатеринбурге два дня назад

Мальчика ищут волонтеры и полицейские Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге в пятницу, 21 апреля пропал 15-летний Алмазбек Абенов. Двое суток о его местонахождении ничего неизвестно.

Подростка разыскивают волонтеры поисковых отрядов. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт», известно, что 21 апреля мальчик ушел рано утром на дополнительные занятия в школу. Домой после этого он не вернулся. Дошел ли до учебного заведения пока неизвестно.

- Телефона у него нет. С собой у подростка был черный рюкзак, - рассказали в поисковом отряде.

Сейчас волонтеры общаются с близкими мальчика, чтобы выяснить, где он может находиться.

Также к поискам мальчика подключилась полиция. Розыском Алмазбека Абенова занимается отдел полиции №11 Железнодорожного района.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мальчик, сообщите по телефонам указанным в ориентировке поискового отряда или в полицию по телефону 356-42-11 либо 102.

Фото: «ЛизаАлерт»

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