В Музейный комплекс УГМК привезли 69-летний лимузин, на котором ездили члены Политбюро

Этот автомобиль был выпущен в 1954 году Фото: Музейный комплекс УГМК

Коллекция Музейного комплекса УГМК, что в Верхней Пышме, пополнилась новым экспонатом – советским седаном ГАЗ-12, более известном, как ЗИМ. Эта машина была разработана на Горьковском автомобильном заводе еще в конце 1940-х. Как объясняют историки, в советские годы под каждый социальный статус была своя машина. Например, на «москвиче» ездили рядовые граждане. На «Победе» - директора. Руководство страны располагалось в ЗИС-110, а члены Политбюро - в бронированном ЗИС-115.

Дизайн кузова разработал автор облика «Чайки» и «Волги» Лев Еремеев Фото: Музейный комплекс УГМК

- Пробел между огромным восьмицилиндровым ЗИСом и значительно более скромной четырехцилиндровой «Победой» необходимо было заполнить. Поэтому 17 мая 1948 года вышло постановление Совмина СССР о создании трехрядного автомобиля ЗИМ на Горьковском автомобильном заводе, - объясняют в Музейном комплексе.

Несущий кузов, который сделали для ЗИМа, в те годы был настоящей инновацией для отечественного автопрома. Другое новшество – гидромуфта между двигателем и ведущими колесами. Благодаря ей у машины появилась плавность хода. К тому же автомобиль смог легко трогаться с любой из трех передач. Дизайн кузова разработал автор облика «Чайки» и «Волги» Лев Еремеев.

На такой машине в советские годы ездили первые лица СССР Фото: Музейный комплекс УГМК

- Новый ЗИМ 1954 года выпуска отличается большей оригинальностью и аутентичностью, - объясняет заместитель директора Музейного комплекса УГМК Елена Филатова. - Это ценно, потому что в конце 60-70-х годов, когда ЗИМы окончательно перешли из государственных гаражей в частные руки, они буквально обросли неоригинальными элементами и узлами. Найти аутентичный ЗИМ – большая редкость.

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