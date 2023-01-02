В Екатеринбурге перед Новым годом мужчина угнал машину скорой помощи

Задержанный признался, что вызвал медиков для своей возлюбленной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 31 декабря, перед Новым годом, произошло необычное преступление. Мужчина угнал машину скорой помощи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском УМВД.

- Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района 31 декабря около 08:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской, - сообщили там.

Недалеко от этого места инспекторы ДПС задержали и самого угонщика. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Задержанный признался, что вызвал медиков для своей возлюбленной. Она упала около дома и получила травму головы. Когда скорая помощь приехала, у мужчины начался конфликт с водителем. В ходе него мужчина и угнал авто. На задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон). Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее, в декабре 2020 года, в Свердловской области произошел подобный случай. Неизвестный угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов в селе Новоалексеевское под Первоуральском. Мужчина решил угнать служебный автомобиль, пока водитель с носилками и медики пошли к пациентке домой.