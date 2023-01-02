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Происшествия2 января 2023 10:02

В Екатеринбурге перед Новым годом мужчина угнал машину скорой помощи

Он вызывал медиков для своей возлюбленной
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Задержанный признался, что вызвал медиков для своей возлюбленной

Задержанный признался, что вызвал медиков для своей возлюбленной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 31 декабря, перед Новым годом, произошло необычное преступление. Мужчина угнал машину скорой помощи. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в городском УМВД.

- Сообщение об угоне автомобиля скорой помощи поступило в отдел полиции №12 Чкаловского района 31 декабря около 08:00. Через непродолжительное время данная машина была обнаружена брошенной в районе дома 216 по улице Московской, - сообщили там.

Недалеко от этого места инспекторы ДПС задержали и самого угонщика. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель.

Задержанный признался, что вызвал медиков для своей возлюбленной. Она упала около дома и получила травму головы. Когда скорая помощь приехала, у мужчины начался конфликт с водителем. В ходе него мужчина и угнал авто. На задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Угон). Подозреваемого поместили под стражу.

Ранее, в декабре 2020 года, в Свердловской области произошел подобный случай. Неизвестный угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов в селе Новоалексеевское под Первоуральском. Мужчина решил угнать служебный автомобиль, пока водитель с носилками и медики пошли к пациентке домой.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ