В Свердловской области неизвестный угнал машину скорой помощи, приехавшую на вызов. Как сообщается в группе ВКонтакте «Решеты-сити», инцидент произошел накануне утром в в селе Новоалексеевское под Первоуральском.- Он сориентировался. Понял, что водитель с носилками «барахтается». Она припаркованная стоит с ключами со всем, - говорят на видео, опубликованном в соцсетях. - Какой-то вахлак [ПРИМ.РЕД - неуклюжий мужчина]. Он видел, что водитель зашел, сориентировался.Мужчина решил угнать служебный автомобиль, пока водитель с носилками и медики пошли к пациентке домой. Скорую вызвала бабушка с высокой температурой. Водитель специально не стал глушить мотор, чтобы салон не успел остыть до транспортировки пенсионерки в больницу.Медики сообщили об угоне в полицию. Позже машину нашли в Решетах на перекрестке улиц Школьная - Пушкина. Из автомобиля украли регистратор. Сам угонщик успел скрыться от полиции.- Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни «Старые Решеты» у одного из домов. Машина повреждений не получила, а любитель покататься в экстремальных условиях спешно ретировался, - рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. - По данному факту представители МВД сразу возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).Сейчас угонщика разыскивают сыщики. Полиция отрабатывает лиц, ранее судимых, ведущих ассоциальный образ жизни и склонных к такого рода противоправным поступкам.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru