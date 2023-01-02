В Екатеринбург придут снегопады и сильный ветер

Порывы ветра могут доходить до 13 метров в секунду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 января ожидается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает Уральский Гидрометцентр.

В ночь на 3 января температура опуститься до -8…-10 градусов. Днем она поднимется до -6…-8 градусов. Ожидается снег, поземок и облачность. Ветер будет западной четверти 4-9 метров в секунду, порывы могут доходить до 13 метров в секунду.

В ночь на 4 января столбик термометра покажет -14…-16 градусов. Днем температура составит -12…-14 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер ожидается западной четверти с переходом на восточную 3-8 метров в секунду.

В ночь на 5 января похолодает до -19…-21 градуса. Днем температура составит -16…-18 градусов. Будет облачно с прояснениями, пройдет слабый снег. Ветер ожидается западной четверти 3-8 метров в секунду.

Ранее ГУ МЧС по Свердловской области предупредило, что 2 января в регионе ожидаются сильные снегопады. Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с предупреждением о непогоде и просьбой по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.