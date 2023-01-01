Свердловских автомобилистов из-за плохой погоды попросили отказаться от дальних поездок

На трассах региона ожидается непростая ситуация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с предупреждением о непогоде и просьбой по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Отметим, что на 2 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, который будет идти на протяжении нескольких дней.

В случае выезда в ближайшие дни водителям нужно передвигаться максимально осторожно, учитывая погодные условия и состояние дорожного полотна. Важно соблюдать скоростной режим, отказаться от совершения резких маневров, увеличить дистанцию и боковой интервал. Если опыт вождения небольшой – от поездки нужно отказаться.

Также следует проявлять осторожность пешеходам. Им стоит учитывать, что в непогоду тормозной путь любого транспортного средства увеличивается. В темное время суток при передвижении нужно надевать одежду со светоотражающими элементами.

Отметим, что в праздничные дни трассы Свердловской области патрулируют сотрудники ГИБДД, которые в необходимых случаях оказывают помощь автомобилистам.

В случае, если вы попали в сложную ситуацию на дороге, нужно позвонить по телефону 112, напоминают в Управлении Госавтоинспекции Свердловской области.