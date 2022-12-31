В канун Нового года роддома Екатеринбурга выписывают младенцев в праздничных костюмчиках

Подобная акция проходит далеко не в первый раз. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в местных перинатальных центрах в канун Нового года по доброй традиции новорожденных малышей наряжают в праздничные костюмчики и в таком виде готовят к выписке. Наряды для мальчишек и девчонок готовят с 31 декабря.

Подобная акция проходит далеко не в первый раз, в этом году она проходит в обоих акушерских стационарах городского перинатального центра — на Комвузовской, 3 и Дагестанской, 3.

Наряды для мальчишек и девчонок готовят с 31 декабря. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Это способ еще раз порадовать родителей, поздравить их с рождением ребенка особенным способом. Чтобы им запомнилось, что их малыш был выписан из родильного дома именно в такой знаменательный день, - отметила главный врач Екатеринбургского клинического перинатального центра Ольга Ксенофонтова.

Добавим, что в канун 2023 года и в его первые дни свои «главные подарки» в новогодних нарядах получат более 100 семей.

Напомним, на днях врачи больницы № 40 спасли беременную екатеринбурженку с малышом, у которой случился инсульт. Женщина ощутила сильную головную боль и вызвала бригаду скорой помощи. Беременную 29-летнюю женщину экстренно госпитализировали в больницу №40, там специалисты диагностировали у нее инсульт и артериовенозную мальформацию