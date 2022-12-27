В Екатеринбурге врачи спасли беременную маму, у которой случился инсульт на позднем сроке

Операция длилась 7 часов. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Врачи больницы № 40 спасли беременную екатеринбурженку с малышом, у которой случился инсульт. Женщина ощутила сильную головную боль и вызвала бригаду скорой помощи. Беременную 29-летнюю женщину экстренно госпитализировали в больницу №40, там специалисты диагностировали у нее инсульт и артериовенозную мальформацию.

- В нашей клинике часто возникает необходимость оказания помощи беременным. Акушеры выполнили этап для подготовки главных и очень сложных нейрохирургических операций, которые спасли беременную маму от смертельной опасности, - рассказал заместитель главного врача ГКБ №40 по акушерству и гинекологии Олег Бутунов.

Врачи провели молодой маме экстренное кесарево сечение. А также женщине сделали практически одновременно две нейрохирургические операции. Все манипуляции проводились под одним наркозом.

- На свет появился мальчик Иван весом 2550 граммов и ростом 44 сантиметра. Врачи «заклеили» поврежденные и разорвавшиеся сосуды головного мозга полимерным составом с помощью катетера, - рассказали в Городской клинической больнице №40. - Спасали маму и ее малыша на протяжении семи часов. Этот день стал не только днем рождения первенца, но и вторым днем рождения его мамы. Состояние женщины удовлетворительное. Она проходит медицинскую реабилитацию.

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