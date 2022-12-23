Левое легкое пациентки было поражено на 85% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи госпиталя при роддоме больницы № 14 спасли беременную женщину с тяжелым поражением легких. Женщину доставили в Екатеринбург на вертолете медицины катастроф.

Как сообщили в свердловском минздраве, на 28-й неделе беременности женщина начала с трудом дышать. У нее была повышенная температура и симптомы ОРВИ.

- По словам пациентки, ухудшение состояния поначалу она связала с сезонной простудой и лечилась дома. Только когда температура поднялась до опасно высоких цифр, и стало трудно дышать, близкие вызвали скорую, - пояснили в минздраве.

При диагностике стало понятно, что у женщины субтотальная пневмония. Левое легкое пациентки было поражено на 85%.

- Была экстренно начата массивная антибактериальная терапия, и уже к утру женщина почувствовала значительное облегчение, а на четвёртые сутки была переведена в акушерское отделение, - рассказал врач-реаниматолог ГКБ №14 Иван Мезинин.

Усилиями врачей удалось спасти маму и ее будущего малыша. Женщину уже выписали из больницы.