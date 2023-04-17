Начальника ГИБДД Ивделя, обвиняемого в получении взятки, арестовали

Предварительно, начальник ГИБДД получил взятку в размере 120 тысяч рублей Фото: соцсети

Начальника ГИБДД Ивделя 35-летнего Максима Анисимкова, обвиняемого в получении взятки в крупном размере с вымогательством, арестовали. Он пробудет под стражей до 11 июня.

- Ивдельский городской суд избрал меру пресечения начальнику ОГИБДД МО МВД «Ивдельский» Максиму Анисимкову. Органами предварительного расследования Анисимков обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, главу ГИБДД Ивделя задержали сотрудники ФСБ и оперативники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным, начальник подразделения ГИБДД подозревается в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. За деньги он должен был игнорировать административные правонарушения клиентов одной из организаций, занимающейся сдачей в аренду снегоходов и квадроциклов.

Максиму Анисимкову грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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