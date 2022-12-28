Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений во время Рождественского богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе 7 января 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рождество – один из наиболее важных праздников для православного человека. В день, когда родился Иисус Христос православные уральцы стараются посетить храмы, поставить свечку для родных, помолиться и поблагодарить Бога. Тем, кому хочется сделать 7 января 2023 года особенным и совершить паломническую поездку, мы собрали список самых старинных храмов Свердловской области.

Какие старинные храмы Свердловской области посетить на Рождество 7 января 2023 года

Храмы Верхотурья

Верхотурье – особое место на карте Свердловской области для паломников. Свердловчане называют это место духовной столицей Урала. И это неслучайно: в небольшом городке находится большое количество храмов, часовен и монастырей.

Наиболее «древним» среди действующих является Свято-Троицкий собор – это украшение Верхотурского кремля. Он построен в 1703 -1709 годах. Считается старейшим каменным храмом Свердловской области, так как Свято-Троицкий храм в Алапаевске 1702 года был перестроен в XIX веке. Считается образцом «московского барокко» на Урале. В 1959 году на международной конференции в Гааге Троицкий собор включен в число наиболее значительных архитектурных памятников мира.

Также в городе можно увидеть законсервированные Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, Иоанно-Предтеченскую церковь, Знаменскую церковь, Воскресенскую церковь. Из действующих можно посетить Покровскую церковь женского монастыря, Николаевскую церковь Николаевского мужского монастыря, Крестовоздвиженский собор Николаевского мужского монастыря, Симеоно-Анненскую церковь Николаевского мужского монастыря, Преображенскую церковь Николаевского мужского монастыря и Успенскую кладбищенскую церковь.

Свято-Троицкий собор в Алапаевске

Это первый каменный православный храм на Урале. Он был построен в 1702 году и перестраивался в 19 веке. Изначально назывался Алексеевским храмом, его строил воевода Алексей Калетин перед тем, как приступить к строительству в Верхотурье.

Реставрация под руководством известного уральского зодчего Малахова началась после того, как в 1832 году в храм попала молния.

Собор тесно связан с детством Петра Чайковского, его дом находился через дорогу от храма. В соборе Петра и его братьев крестили. Специалисты считают, что «Утренняя молитва» и «В церкви» из «Детского альбома» Чайковского – это детские впечатления композитора при посещении храма.

В склепе собора были спрятаны тела великой княгини Елизаветы Федоровны, инокини Варвары и других мучеников, погибших от рук большевиков. Отсюда их тела тайно перевезли в Сибирь. Сейчас у собора есть памятник в память о мучениках, а в самом храме - ковчег с частицами мощей святых и старинные храмовые иконы.

Храм Иоанна Богослова в Карпинске

Храм построен в 1776 году в оригинальном стиле североуральского барокко. Этот стиль можно встретить только в Карпинске и Североуральске.

В честь храма получил свое название Богословский алюминиевый завод. Здесь служит протоиереем Степан Попов – отец изобретателя радио Александра Попова.

В 1930-ых годах собор пытались взорвать, но не удалось: слишком большими оказались размеры постройки, обрушилась лишь 50-метровая колокольня. С 1990-ых годов началась активная реставрация здания.

Храм Петра и Павла в Североуральске

Второй образец уникального североуральского барокко. Стиль связывают с заводчиком Максимом Походяшиным. Его заводы давали треть российской меди во времена правления Екатерины Великой. Долгое время местные называли храм Походяшинской церковью.

Нижний этаж был освящен в 1787 году в честь Казанской иконы Божьей Матери, а верхний — в 1798 году в честь святых апостолов Петра и Павла. Изначально 60-метровый храм стоял на берегу реки Колонга, русло которой позже было забетонировано.

В храме хранятся мироточивая главная храмовая икона Петра и Павла и старинное Евангелие 1735 года.

Свято-Троицкая церковь в Усть-Ницинском

Построена в 1773 году и входит в десятку старейших храмов Свердловской области. Выполнена в стиле барокко, относится к памятникам истории и архитектуры.

Один из приделов был отдан под приют и обогрев купцов, которые ехали на Ирбитскую ярмарку – важнейший для Урала проект по торговле и налаживанию деловых связей с представителями других стран.

Реставрационные работы начались в 1990-ые годы и продолжаются до сих пор. Из святынь в храме хранится мироточивая икона Божьей Матери «Венецкая». Поклониться ей едут паломники со всей страны.

Храм Николая Чудотворца в Быньгах

Этот тот редкий храм, которые не был закрыт советской властью. Строительство началось в 1979 году. Входит в топ-10 самых старых храмов Екатеринбургской епархии. Совмещает в себе классический стиль и стиль барокко.

Куранты, которые установлены на колокольне храма были созданы по образцу курантов знаменитой Невьянской башни. Сама колокольня прошита чугуном и железом, что придает ей особую прочность.

Специалисты называют церковь заповедником Невьянской иконописной школы. Все иконы выполнены невьянскими иконописцами, стены украшены старинными фресками.

Яркое здание привлекло внимание киношников. В 1960-ые здесь снимали «Угрюм-реку», в 1970-ые годы – «Приваловские миллионы».