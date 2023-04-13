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Общество13 апреля 2023 12:45

В Екатеринбурге открыли крупнейший в стране Дворец водных видов спорта

Спортивный комплекс станет площадкой для проведения Международного фестиваля университетского спорта
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Дворец водных видов спорта официально открылся 13 апреля

Дворец водных видов спорта официально открылся 13 апреля

Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

В Екатеринбурге официально открыли Дворец водных видов спорта. Огромный спортивный центр станет одним из объектов международного фестиваля университетского спорта. Площадь дворца – почти 62 тысячи квадратных метров. В это пространство вместились три профессиональных бассейна и один детский. На трибуны одновременно поместятся 5 289 человек.

Кроме самих бассейнов, в комплексе есть множество подготовительных залов: зал для сухого плавания, где есть тренажеры и инвентарь для тренировок. Есть и зал для занятий хореографией, а также пространство для оттачивания прыжков воду, с батутами и зонами приземления с поролоновыми ямами.

Дворец торжественно открыли в присутствии олимпийских чемпионов

Дворец торжественно открыли в присутствии олимпийских чемпионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественная церемония открытия прошла в демонстрационном бассейне с глубиной в три метра. Среди зрителей на трибунах сидят не только подающие надежды в спорте школьники, но и уже заслуженные мастера спорта. Например, уральский пловец Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион. Также в числе гостей есть советский пловец и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

- Этот объект – достояние всей России, Дворец мирового уровня для всех видов плавания. Олимпийские чемпионы только что это подтвердили. Место выбрано удачно, здесь можно проводить соревнования любого уровня, - заявил на открытии помощник президента РФ Игорь Левитин.

Помощник президента Игорь Левитин приехал на открытие Дворца

Помощник президента Игорь Левитин приехал на открытие Дворца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня во Дворце прошли показательные вступления спортсменов. Но главное, что тренироваться и плавать здесь смогут не только они, но и все желающие. В том числе здесь будут проходить тренировки для начинающих спортсменов и детей.

- Сам Дворец предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и доступ к бассейну любителям поплавать, каких у нас в регионе достаточно, - уточняет губернатор региона Евгений Куйвашев.

Первыми выступили спортсменки по синхронному плаванию

Первыми выступили спортсменки по синхронному плаванию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн откроется для всех желающих после проведения всех соревнований. Будет разработана система, при которой станет возможно проведение занятий для детей на бесплатной основе и плавание для взрослых уже платно. Цены уточнят позднее.

Еще до старта Международного фестиваля университетского спорта во Дворце пройдут несколько важных соревнований: Чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию.

Фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортсмены будут соревноваться между собой в 14-ти дисциплинах. Среди стран-участников будут Россия, Беларусь, Армения, Турция, Индия, Казахстан и другие. Событие станет альтернативой Универсиаде, запланированной ранее также на август 2023 года. Ее проведение перенесли на неопределенный срок.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ