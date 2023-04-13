В Екатеринбурге открыли крупнейший в стране Дворец водных видов спорта

Дворец водных видов спорта официально открылся 13 апреля Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

В Екатеринбурге официально открыли Дворец водных видов спорта. Огромный спортивный центр станет одним из объектов международного фестиваля университетского спорта. Площадь дворца – почти 62 тысячи квадратных метров. В это пространство вместились три профессиональных бассейна и один детский. На трибуны одновременно поместятся 5 289 человек.

Кроме самих бассейнов, в комплексе есть множество подготовительных залов: зал для сухого плавания, где есть тренажеры и инвентарь для тренировок. Есть и зал для занятий хореографией, а также пространство для оттачивания прыжков воду, с батутами и зонами приземления с поролоновыми ямами.

Дворец торжественно открыли в присутствии олимпийских чемпионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественная церемония открытия прошла в демонстрационном бассейне с глубиной в три метра. Среди зрителей на трибунах сидят не только подающие надежды в спорте школьники, но и уже заслуженные мастера спорта. Например, уральский пловец Александр Попов – четырехкратный олимпийский чемпион. Также в числе гостей есть советский пловец и четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников.

- Этот объект – достояние всей России, Дворец мирового уровня для всех видов плавания. Олимпийские чемпионы только что это подтвердили. Место выбрано удачно, здесь можно проводить соревнования любого уровня, - заявил на открытии помощник президента РФ Игорь Левитин.

Помощник президента Игорь Левитин приехал на открытие Дворца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня во Дворце прошли показательные вступления спортсменов. Но главное, что тренироваться и плавать здесь смогут не только они, но и все желающие. В том числе здесь будут проходить тренировки для начинающих спортсменов и детей.

- Сам Дворец предусматривает не только проведение соревнований и тренировок, но и доступ к бассейну любителям поплавать, каких у нас в регионе достаточно, - уточняет губернатор региона Евгений Куйвашев.

Первыми выступили спортсменки по синхронному плаванию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн откроется для всех желающих после проведения всех соревнований. Будет разработана система, при которой станет возможно проведение занятий для детей на бесплатной основе и плавание для взрослых уже платно. Цены уточнят позднее.

Еще до старта Международного фестиваля университетского спорта во Дворце пройдут несколько важных соревнований: Чемпионат России по прыжкам в воду и Кубок Свердловской области по плаванию.

Фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. Спортсмены будут соревноваться между собой в 14-ти дисциплинах. Среди стран-участников будут Россия, Беларусь, Армения, Турция, Индия, Казахстан и другие. Событие станет альтернативой Универсиаде, запланированной ранее также на август 2023 года. Ее проведение перенесли на неопределенный срок.