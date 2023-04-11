Были курьерами: в Челябинске полицейские поймали двух парней из Екатеринбурга с килограммом героина

Силовики выяснили, что товар поступал как раз из соседней Свердловской области. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Челябинске полицейские задержали жителей Екатеринбурга, у которых нашли больше килограмма героина. Как выяснилось, злоумышленников с поличным, молодые люди на Audi приехали на территории гаражей и попытались сделать «оптовую» закладку между металлическими боксами.

- В тайнике полицейские обнаружили почти килограмм запрещенного вещества, приготовленного для дальнейшей реализации. При проведении обыска по месту их проживания было изъято еще порядка 800 граммов наркосредства, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

Как оказалось, парни 23 и 24 лет были курьерами-закладчиками, силовики уже выяснили, что товар на территорию региона поступал как раз из соседней Свердловской области.

Злоумышленники передвигались на Audi. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

- В отношении задержанных распространителей героина за попытку сбыта наркотика в крупном размере следствием УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.

Теперь устанавливаются иные участники преступной наркоцепочки. Пойманные злоумышленники заключены под стражу.

Ранее троих жителей Нижнего Тагила поймали на территории Башкортостана с крупной партией наркотиков. В полиции предполагают, что злоумышленники делали закладки на территории всей России. На момент задержания у них изъяли 32 килограмма «запрещенки».

Примечательно, что курьеры выдавали себя за рыбаков-любителей, которые путешествуют по стране. Они всегда возили с собой удочки, снасти и свежую рыбу.