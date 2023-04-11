В Госдуме высказались о возможности обмена задержанного в Екатеринбурге американца на россиян

Эван Гершкович арестован на два месяца по делу о шпионаже. Фото: соцсети

Депутаты Госдумы в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург» высказались по поводу возможности обмена задержанного 29 марта в Екатеринбурге американского журналиста Эвана Гершковича, работавшего на издание Wall Street Journal, на россиян.

В ФСБ заявили, что американец собирал на Среднем Урале сведения об одном из оборонных предприятий. Эти сведения, по данным силовиков, составляют коммерческую тайну.

Для обмена, по словам депутата Марии Бутиной, нужно дождаться вынесения приговора.

Мария Бутина говорит, что сейчас «США активно открещиваются от своего человека» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как правило, процесс переговоров ведется после вынесения приговора. В вопросах обмена - это всегда принцип паритета сторон, — рассказала «КП-Екатеринбург» член комитета по международным делам Госдумы Мария Бутина.

По ее мнению, сейчас «США активно открещиваются от своего человека».

- Мы должны биться за каждого россиянина, незаконно удерживаемого в недружественных нам странах, - уточнила в беседе с «КП-Екатеринбург» депутат Госдумы Яна Лантратова. – Разумеется, очень часто в таких случаях речь может идти об обмене. Такие обмены должны производиться на выгодных для России условиях. Отношения между Россией и США, как уже неоднократно было сказано, находятся прямо сейчас в нижней точке за многие годы.

Яна Лантратова уверена, что биться нужно за каждого россиянина Фото: Иван МАКЕЕВ

По ее словам, несмотря на данный инцидент, «очень важно поддерживать необходимый уровень отношений между РФ и США «в интересах безопасности обеих стран и всего человечества».

31 марта Эван Гершкович арестован Лефортовским судом Москвы на два месяца по делу о шпионаже (статья 276 УК РФ). Издание, на которое он работал, отвергло обвинение в адрес своего сотрудника.

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