В Нижнем Тагиле один человек погиб, еще двое пострадали в лобовом столкновении иномарок

Водитель Kia Spectra скончался в больнице. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле один человек погиб, еще двое получили различные травмы в лобовом столкновении двух иномарок. Авария произошла утром 9 апреля на Свердловском шоссе недалеко от автосалона Lada.

По словам подписчиков «Инцидент. Нижний Тагил», дорогу не поделили Renault Logan и Kia Spectra. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, машины скорой помощи и МЧС.

- Движение на этом участке было затруднено. Пострадали оба водителя и 14-летняя пассажирка Kia Spectra, - сообщали очевидцы.

Виновником называют неизвестного водитель Lada Priora, который создал помеху для Renault. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В региональной Госавтоинспекции «КП-Екатеринбург» рассказали, что, по предварительным данным, виновником происшествия стал неустановленный водитель Lada Priora. При перестроении он создал помеху Renault Logan, за рулем которого сидел 35-летний мужчина, в результате иномарка выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с Kia Spectra.

- В медицинские учреждения с места ДТП госпитализированы три человека: оба водителя, а также 14-летняя девочка-пассажир автомобиля «Киа Спектра». Впоследствии 72-летний водитель автомобиля Kia скончался в больнице. Ребенок перевозился на заднем пассажирском сидении с использованием ремня безопасности, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителя Lada Priora теперь разыскивают автоинспекторы. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина аварии.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в жестком столкновении КамАЗа и отечественной легковушки погибли два человека. Авария произошла днем 7 апреля на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградской.