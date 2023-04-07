В Екатеринбурге в жестком столкновении КАМАЗа и легковушки погибли два человека

В ДТП двое погибших: мужчина и женщина, которые находились в салоне Lada Priora. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В Екатеринбурге в жестком столкновении КАМАЗа и отечественной легковушки погибли два человека. Авария произошла днем 7 апреля на пересечении улиц Бакинских Комиссаров и Кировградская.

- В ДТП двое погибших: мужчина и женщина, которые находились в салоне Lada Priora. Обстоятельства происшествия выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

На месте происшествия работают автоинспекторы. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Ранее в Екатеринбурге на Амундсена, 137, произошла смертельная авария.

- Водитель автомашины Renault, двигаясь по улице Амундсена, со стороны улицы Предельной в сторону улицы Сахарова, допустил столкновение со стоящим на светофоре грузовиком Fuso Canter, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Пассажир легковушки погиб. Водитель при этом бросил его, сбежав с места ДТП. Его уже задержали. Оказалось, что виновник аварии был за рулем чужой машины - ключи от Renault он взял у родственника, не спросив разрешения. Также выяснилось, что он был пьян.