Как во времена СССР на Урале ловили иностранных шпионов

Вспоминаем историю шпионских скандалов Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Несколько дней назад в Нижнем Тагиле задержали молодую семейную пару, подозреваемую в шпионаже – на допросе муж с женой рассказали, что за 100 тысяч рублей передали чертежи одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса зарубежной спецслужбе. В связи с этим вместе с историком Андреем Ермоленко на радио «Комсомольская правда Екатеринбург» (92,3 FM) мы решили вспомнить самые нашумевшие шпионские скандалы времен СССР на Урале.

САМОЛЕТ-ШПИОН СБИЛИ НА ПЕРВОМАЙ

Самый знаменитый случай произошел 1 мая 1960 года. Когда вся страна праздновала Первомай, над Уралом на высоте в 22 тысячи метров летел американский самолет Lockheed U-2, за штурвалом которого сидел пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс. С помощью специальной камеры он фотографировал наши стратегически важные объекты.

- Ранним утром 1 мая он вылетел с пакистантской базы американских ВВС Пешавар, - рассказывает историк Андрей Ермоленко. – Он взял курс на север. Сначала пролетел над южными районами Советского Союза, снимая на камеру почти готовые объекты строящегося космодрома Байконур. Потом пролетел над объектами Челябинской области. А дальше он должен был пролететь над аэродромом Кольцово, на котором тогда базировалась военная авиация, над Пермским краем, Коми, Архангельской и Мурманской областью и дальше до Норвегии. Но советские системы ПВО засекли его уже в Узбекистане.

Фрэнсис Пауэрс - рядом со своей экпипировкой, в которой он летел над Советским Союзом на высоте 20 километров. Фото: Universal Images Group via Getty Images

Американцы думали, что если их самолет-шпион будет лететь на высоте в 22 тысячи метров, то советские системы противовоздушной обороны до него не доберутся. Но они ошиблись. Над Свердловской областью Пауэрса сбили ракетой С-75. Система катапультирования у американского шпиона была заминирована, поэтому, чтобы выжить, он выбрался из кабины самостоятельно. На парашюте он приземлился под Свердловском, где его задержали местные жители и передали в руки спецслужбам. По легенде, в ожидании сотрудников КГБ местные мужики привели его в деревню, где гуляли свадьбу. Шпион сказал, что хочет пить, но его неправильно поняли и накатили ему целый стакан самогона вместо простой воды.

- Самолет упал чуть дальше деревни Косулино в поле, - добавляет Андрей Ермоленко. – Мой знакомый, косулинский краевед Юрий Храмцов, несколько лет назад в вещах покойного отца обнаружил обломок алюминия, покрашенный зеленой краской. Оказалось, это был один из фрагментов самолета Пауэрса. Его отец участвовал в поисках обломков в 1960-м, когда был пионером. Сначала обломки в парке Горького выставляли в Москве, как подтверждение американских враждебных намерений. Потом они стали материалом суда, а сейчас они в музее вооруженных сил в Москве хранятся.

Самого Пауэрса сначала судили, а затем обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Во время охоты на самолет-шпион Фрэнсиса Паэурса разбился советский истребитель. Так выглядело место его падения под Дегтярском Фото: Дегтярский историко-производственный музей

ДИВЕРСАНТЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Другой яркий случай с поимкой шпионов касается времен Великой Отечественной войны. Немцы тогда попытались забросить в Советский Союз целую группу диверсантов.

- Диверсионная группа состояла из бывших советских военнослужащих, сдавшихся в плен. Один из них даже ранее служил в Белой армии, - рассказывает Андрей Ермоленко. - Их направили, чтобы они взорвали железнодорожный мост через реку Печора в Коми АССР. Это был серьезный угольный бассейн, открытый под Воркутой накануне войны. Стратегическое топливо. Ведь тогда паровозы топили углем.

Немецких диверсантов сбросили на самолете в районе моста. Правда, сам мост найти они не смогли. Да и вообще заблудились.

- Они блуждали по лесу, а потом сдались охране одного из местных лагерей. Охрана их разоружила, - добавляет Андрей Ермоленко.

ОЛЕНЕВОДЫ ЗАМЕТИЛИ ПОДЛОДКУ

По словам историка Андрея Ермоленко, в годы Великой Отечественной войны немцы якобы на подводных лодках доходили до севера Урала и Сибири – до устьев Оби, реки Пур и Енисея.

- С этим связана моя личная находка – на реке Пур примерно в сотне километров от берега Карского моря я во время археологической разведки нашел пуговицу с немецкого мундира 1942 года, - рассказывает Андрей Ермоленко. - Что делала эта пуговица в тундре в ЯНАО в сотне километров от ледовитого океана?

По словам историка, в тюменских краеведческих материалах сохранилось множество донесений от рыбаков, охотников и оленеводов о том, что они замечали немецкие подводные лодки в море.

- Немцы неоднократно высаживали разведгруппы в устьях рек, чтобы изучать наши северные границы, - говорит Андрей Ермоленко.

ФРАНЦИЯ ИНТЕРЕСОВАЛАСЬ УРАЛЬСКОЙ ПЛАТИНОЙ

Еще одна история касается периода НЭПа – то есть 1920-х. В тот момент французская «Платинопромышленная компания» предложила советскому руководству передать им под разработку платиновые прииски в Свердловской области в районе Нижнего Тагила и в нескольких других местах. Иностранные промышленники даже представили доклад в котором подробно рассказали о текущем положении дел на приисках, чтобы объяснить, дескать, французы смогут повысить их эффективность. Но советские спецслужбы тогда резонно задались вопросом, а откуда у Франции столь точные данные о советской платиновой промышленности на Урале?

Полковник французской разведки Жильбер Сютель-Дюлонг, как оказалось, работал в благотворительной организации на Урале

В ходе расследования выяснилось, что директор местного отделения международной благотворительной организации, работавшей в тот момент на Урале, был полковником французской разведки Жильбером Сютель-Дюлонгом. Через него во Францию и передавалась информация. А готовил ее якобы советский ученый-геолог Модест Онисимович Клер. Его в итоге по обвинению в шпионаже приговорили к десяти годам лишения свободы. Но спустя год освободили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сбивали летчика Френсиса Пауэрса

55 лет назад был уничтожен самолет U2 под Свердловском (Подробнее)

Что Спилберг не показал в своем фильме про американского шпиона, сбитого под Свердловском

В преддверии российской премьеры журналисты «КП» выяснили, как сбитый лазутчик Фрэнсис Пауэрс едва не расстроил сельскую свадьбу, какие тайны поведал деревенским мужикам после стакана браги и почему не воспользовался ампулой с ядом (Подробнее)