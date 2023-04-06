Екатеринбург превратили с помощью нейросети в кибергород

Сгенерировано нейросетью Шедеврум shedevrum.ai

Отечественная нейросеть «Шедеврум» создала свой прототип центра города будущего Екатеринбурга по запросу. Результаты получились впечатляющие, но совсем уж далекие от действительности. Рисунок Екатеринбурга получился в мрачных серо-коричневых тонах, этакий постапокалипсис. Из центра города пропали абсолютно все деревья и газоны, оставив за собой только плотную застройку многоэтажек.

Так, нейросеть построила в уральской столице две высотки-гиганта – одна из них полностью стеклянная. Она даже чем-то отдаленно смахивает на самый узнаваемый отель Дубая в виде паруса. А вторая уже не имеет ничего общего со зданием администрации, но зато собрала в себе киберпанк-элементы. И теперь у нее появились части из грязного металла с подсветкой.

Также нейросеть облагородила трехэтажные здания, которые с одной стороны напоминают чем-то деревянные усадьбы. Они получили почти панорамное остекление. Также своеобразного пафоса привнесли едва ли не треугольные многоэтажки, которые буквально вклиниваются в оставшийся оазис каменных джунглей.

Удивительно, но нейросеть почему-то смела с улиц все рекламные билборды и убрала привычную брусчатку на главной городской площади.

Ранее мы показывали районы Екатеринбурга, нарисованные в виде кошек. Нейросеть сгенерировала кота-челночника из Железнодорожного. А также заставила постоять в гигантских пробках котика из Академического.

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