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Общество6 апреля 2023 7:31

Екатеринбург превратили с помощью нейросети в кибергород

В нем выросла стеклянная высотка, напоминающая самый известный отель Дубая
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Сгенерировано нейросетью Шедеврум shedevrum.ai

Сгенерировано нейросетью Шедеврум shedevrum.ai

Отечественная нейросеть «Шедеврум» создала свой прототип центра города будущего Екатеринбурга по запросу. Результаты получились впечатляющие, но совсем уж далекие от действительности. Рисунок Екатеринбурга получился в мрачных серо-коричневых тонах, этакий постапокалипсис. Из центра города пропали абсолютно все деревья и газоны, оставив за собой только плотную застройку многоэтажек.

Так, нейросеть построила в уральской столице две высотки-гиганта – одна из них полностью стеклянная. Она даже чем-то отдаленно смахивает на самый узнаваемый отель Дубая в виде паруса. А вторая уже не имеет ничего общего со зданием администрации, но зато собрала в себе киберпанк-элементы. И теперь у нее появились части из грязного металла с подсветкой.

Также нейросеть облагородила трехэтажные здания, которые с одной стороны напоминают чем-то деревянные усадьбы. Они получили почти панорамное остекление. Также своеобразного пафоса привнесли едва ли не треугольные многоэтажки, которые буквально вклиниваются в оставшийся оазис каменных джунглей.

Удивительно, но нейросеть почему-то смела с улиц все рекламные билборды и убрала привычную брусчатку на главной городской площади.

Ранее мы показывали районы Екатеринбурга, нарисованные в виде кошек. Нейросеть сгенерировала кота-челночника из Железнодорожного. А также заставила постоять в гигантских пробках котика из Академического.

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