Следственный комитет проводит проверку. Фото: соцсети

В Новоуральске обнаружили мертвым 34-летнего Артема Шалыгина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», свердловчанин пропал вечером 20 декабря. Родные Артема сообщили через местные группы, что мужчина уехал на своем внедорожнике Toyota Hilyx и не вернулся.

В Следственном комитете сообщили, что Артема нашли мертвым в машине следующим утром.

- Проведен осмотр места происшествия и тела умершего (согласно предварительным данным осмотра, признаков того, что смерть мужчины могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется), - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Проводятся опросы очевидцев, тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

Артема нашли в заведенной машине. Фото: соцсети

В полиции добавили, что внедорожник Артема был припаркован у дома, в котором мужчина не проживал.

- Мужчина был обнаружен мёртвым в заведённой машине, без видимых признаков криминальной смерти, машина находилась возле подъезда многоквартирного дома, но не там, где он проживал, а у дома в другом районе города, - отметил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.

Родственники Артема также подтвердили факт случившегося.

- Вскрытие будет сегодня. У него осталась жена и 8-летний сын, - пояснила сестра Артема.

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