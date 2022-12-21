На Урале пропал 34-летний мужчина на синей Toyota

Фото: группа во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска»

В Новоуральске пропал 34-летний Артем Шалыгин. Он уехал из дома 20 декабря на своей машине и не вернулся.

- Около 16:00 часов уехал на личном автотранспорте Toyota Hilux Surf темно-синего цвета, г.н. Н274ОЕ 196, и до настоящего времени его местоположение не известно, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Полиция Новоуральска».

Мужчина был одет в серую куртку, черные спортивные штаны, такого же цвета кроссовки и бейсболку. На пальце у него есть золотое обручальное кольцо, на шее серебряная цепочка в виде иконы. С собой у него был iPhone, паспорт, водительское удостоверение.

Приметы Артема Шалыгина: рост 175-180, плотного телосложения, лицо овальное, волосы русые короткие, брови густые темные, глаза карие, губы тонкие.

Особые приметы: на левой скуле шрам, на животе растяжки ярко - розового цвета.

Если вы знаете, где может находиться Артем Шалыгин, сообщите в дежурную часть МУ МВД России по ЗАТО г. Новоуральск по тел.: +79000313232, +79221531557, +7 (34370)4-57-57.