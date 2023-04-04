Куда полететь из Екатеринбурга на майские праздники в 2023 году

Уральцы летят в теплые края или отправляются в соседние регионы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Майские праздники многими россиянами воспринимаются как еще один маленький законный отпуск. Они отправляются на отдых на природу, посещают близких или же отправляются в небольшое путешествие. Представители уральской туротрасли отмечают, что каждый год жители нашего региона посещают ближайшие регионы к Свердловской области: территорию Большого Урала. Также есть те, кто предпочитает в мае отправиться в теплые края. Мы расскажем о самых популярных направлениях для свердловчан.

Куда отправиться на майские праздники на Урале в 2023 году ответили представители туристической сферы региона.

- На майские праздники в 2023 году популярны туры в Турцию, ОАЭ, Египет. Уральцы предпочитают проводить майские праздники на море. Пляжный отдых всегда популярен, - сообщает руководитель кластера Урал, Сибирь и Дальний Восток и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператор FUN&SUN Оксана Чувакова.

- Но есть и туристы, которые не проходят через туристические компании. В этом плане часто посещают соседние регионы, так как там нет авиационной составляющей в цене билета. Можно добраться на машине, автобусе, железнодорожном транспорте. Традиционно на майские лидерами для внутреннего туризма мы считает Челябинскую область, Тюменскую область, Пермский край и Курганская область, - дополняет президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Самые популярные направления у уральцев на майские праздники-2023 за рубежом:

Турция;

Объединенные Арабские Эмираты;

Египет.

Самые популярные направления у уральцев на майские праздники-2023 в России:

Челябинская область – здесь популярны выезды на базы отдыха, расположенных у озер и рек региона;

Тюменская область – уральцы любят посещать курорты на горячих источниках;

Курганская область – туристы приезжают посмотреть на водопады и источники региона, отдыхают на турбазах и в санаториях области;

Пермский край – в 2023 году Пермь отмечает 300-летие со дня основания. Поэтому город весь год запускает интересные акции и проекты. Серьезный акцент сделан на туристическом направлении.